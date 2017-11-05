В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах

Новые нормы провоза багажа и ручной клади вступили в силу в России с 5 ноября 2017
5 ноября вступили в силу изменения в федеральные авиационные правила, устанавливающие минимальную массу бесплатной ручной клади при невозвратном авиабилете на уровне 5 кг. Соответствующий приказ Минтранса размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Это означает, что авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 килограммов, но ужшкммт может увеличить границу этой нормы в сторону увеличения в качестве конкурентного преимущества. Пассажиры с возвратными билетами смогут провозить бесплатно от 10 до 30 кг.
Что можно взять с собой в самолет без доплаты?
В качестве ручной клади сверх нормы без взимания дополнительной платы можно будет взять:
· рюкзак, сумку или портфель, масса и габариты которых соответствуют правилам перевозчика;
· верхнюю одежду, детское питание, устройство для переноса ребенка;
· лекарства и «специальные диетические потребности»;
· костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляску;
· букет цветов, а также приобретенные в беспошлинной зоне аэропорта товары, упакованные в пакет.
Что нельзя взять с собой в самолет без доплаты?
Кроме того, приказом Минтранса сокращен список предметов, которые можно провести без оплаты в ручной клади.
Нельзя класть в ручную кладь:
· ноутбуки;
· мобильные телефоны;
· зонты.
Как пояснили в Минтрансе, эти предметы можно положить в сумку.