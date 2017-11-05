В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах

С 5 ноября 2017 г. в России вступили в силу новые нормы провоза багажа и ручной клади. Что изменится для пассажиров, читайте в новом материале Topnews.

Новые нормы провоза багажа и ручной клади вступили в силу в России с 5 ноября 2017

5 ноября вступили в силу изменения в федеральные авиационные правила, устанавливающие минимальную массу бесплатной ручной клади при невозвратном авиабилете на уровне 5 кг. Соответствующий приказ Минтранса размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Это означает, что авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 килограммов, но ужшкммт может увеличить границу этой нормы в сторону увеличения в качестве конкурентного преимущества. Пассажиры с возвратными билетами смогут провозить бесплатно от 10 до 30 кг.

Что можно взять с собой в самолет без доплаты?

В качестве ручной клади сверх нормы без взимания дополнительной платы можно будет взять:

· рюкзак, сумку или портфель, масса и габариты которых соответствуют правилам перевозчика;

· верхнюю одежду, детское питание, устройство для переноса ребенка;

· лекарства и «специальные диетические потребности»;

· костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляску;

· букет цветов, а также приобретенные в беспошлинной зоне аэропорта товары, упакованные в пакет.

Что нельзя взять с собой в самолет без доплаты?

Кроме того, приказом Минтранса сокращен список предметов, которые можно провести без оплаты в ручной клади.

Нельзя класть в ручную кладь:

· ноутбуки;

· мобильные телефоны;

· зонты.

Как пояснили в Минтрансе, эти предметы можно положить в сумку.