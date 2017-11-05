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Какой сегодня праздник: 5 ноября 2017 отмечается церковный праздник День Якова

Опубликовано 05.11.17 00:08 Какой сегодня праздник: 5 ноября 2017 отмечается церковный праздник День Якова

Сегодня, 5 ноября 2017, также празднуют День военного разведчика, День рождения Останкинской телебашни и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 5 ноября 2017: День Якова

5 ноября 2017 года отмечается народный праздник - День Якова. Сегодня вспоминают апостола от 70-ти Иакова, брата Господня по плоти.

Установить подробности жизни святого не представляется возможным.  Он упоминается лишь в нескольких посланиях и деяниях, уже будучи признанным апостолом. Согласно библейским книгам, Иаков поверил в Иисуса Христа только после его умерщвления и последующего воскрешения. Он известен как апостол от 70-ти и как 1-й ужшкммт епископ Иерусалима. Смерть его была мучительной. Он пострадал от рук иудеев. В 62 (63) году был сброшен с крыльца Иерусалимского храма и забит камнями.

В народе Якова называли Гужником - апостол Иаков считается покровителем мужской работы, к которой относилась починка конской сбруи или изготовление гужи. Гуж – это часть конской упряжи, которая выполняет важную функцию.

В этот день принято чинить конную сбрую, валять валенки, заниматься плотницкими, скобяными и столярными работами.

Многие на Якова ходят в лес за дровами. Считается, что этот день принесет с дровами тепло.

По народным приметам, если в Яков день выпал град, то к Матрене (22 ноября) зима войдет в свои права.

Если в этот день землю покроет пышный снег, то зима будет мягкой и теплой, а лето богатым на урожай.

Дождь на Якова предвещает обильный урожай.

Какой сегодня праздник, 5 ноября: День военного разведчика в России

Ежегодно 5 октября отмечается День военного разведчика. В 2017 году событие справляют формально 18-й раз, оно не является общегосударственным выходным. Закреплено Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Документ подписан В. Путиным.

День рождения Останкинской телебашни

5 ноября 2017 года Останкинская башня в Москве отмечает свое 50-летие. Днем рождения этого памятника архитектуры считается 5 ноября 1967 г. – дата подписания акта ввода в эксплуатацию и первой эфирной трансляции (4 телевизионные и 3 радиовещательные программы). В декабре 1968 года, на момент завершения строительства, телебашня была самым высоким сооружением в Европе и вторым (после Си-Эн Тауэр в Торонто) в мире. Ее высота составляла 540 метров.

День Пуно в Перу

5 ноября в Перу отмечается День Пуно. Это событие посвящено древней империи инков. Если верить легенде, то прародители инков были Манко Капак и его жена Мама Окльо. Они вместе вышли из озера и создали город Пуно. На сегодняшний день Пуно является столицей провинции Пуно, которая находится на коммерческом пути из Боливии.

Кто празднует именины 5 ноября 2017 года? 

Именины 5 ноября справляют такие люди, как: Афанасий, Емельян, Иван, Владимир, Максим, Александр, Николай, Игнатий, Петр и Яков.

Что произошло 5 ноября 2017 в истории?   

  • 1854 год – было Инкерманское сражение – одно из ключевых в Крымской войне. Оно было с 1853 по 1856 года.
  • 1917 год – Ленин потребовал развернуть практическую подготовку к восстанию.
  • 1929 год – открылся в Москве первый в СССР планетарий.
  • 1940 год – Франклин Делано Рузвельт смог одержать победу в третьей президентской гонке.
  • 1957 год – открылся памятник в Болгарии советским воинам-освободителям под названием Алеша.
  • 1967 год – день рождения Останкинской телебашни.

Кто родился 5 ноября 2017 из знаменитостей?   

  • Кузьма Петров-Водкин 1878 – русский живописец и символист, а также график и теоретик искусства.
  • Варвара Степанова 1894 – советский живописец, сценограф, художник прикладного искусства.
  • Святослав Рерих 1904 – российский художник, философ и культуролог.
  • Вивьен Ли 1913 – английская актриса и обладательница двух Оскаров.
  • Кира Муратова 1934 – советский и украинский сценарист и режиссер.
  • Джо Дассен 1938 – певец и композитор Франции американского происхождения.
  • Брайан Адамс 1959 – канадский рок-музыкант и автор песен и их исполнитель.
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