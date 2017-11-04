Какой сегодня праздник: 4 ноября отмечается церковный праздник Казанской иконы Божией Матери

Сегодня, 4 ноября 2017, также празднуют День народного единства, Всемирный день мужчин и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 4 ноября 2017: день Казанской иконы Божией Матери

4 ноября 2017 года отмечается один из главных православных праздников - день Казанской иконы Божией Матери, который отмечается в России с 1649 года в знак благодарности чудотворному образу за избавление Москвы и всея России в 1612 году от поляков.

В этот день Москва была освобождена от поляков, и русские люди свято верили , что произошло это при вмешательстве и заступничестве Казанского образа Богородицы. Большую роль ужшкммт в этом сыграли Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, в честь них на Красной площади был построен храм.

До революции в октябре это был государственный праздник, в наше время он снова празднуется 4 ноября - в день, когда на Красной площади был восстановлен и открыт Казанский Собор.

Этот день для христиан начинается с похода в церковь, посещения службы и, конечно же, молитвы перед святым образом Богородицы. По завершении богослужения обычно проводится крестный ход. Традиционно возглавляет торжественное шествие чудотворная икона Казанской Божией Матери.

В День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017 года можно венчаться. Считается, что семьи, заключившие брак в День Казанской иконы Божией матери 4 ноября, проживут долгую и счастливую жизнь.

В народе этот день считали переломным, после которого наступает зима. Крестьяне в этот день проветривали подвал, подпаливали можжевельник и окуривали им данное помещение. Делалось это с целью сохранения запасов: чтобы они не гнили и не заканчивались.

По приметам, если урожай был богатый, то ждать холодной зимы, а если на праздник стоит ясный день, то вскоре наступит холод, а если туман – тепло.

Какйо сегодня празздник, 4 ноября: День народного единства

День народного единства отмечается 4 ноября. Это государственный праздник, день воинской славы России. Праздник связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение. Он приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Его отмечают все граждане Российской Федерации. В 2017 году День народного единства празднуется 13-й раз.

Всемирный день мужчин

Всемирный день мужчин отмечается в первую субботу ноября. В 2017 году – это 4 ноября.

Решение об учреждении Всемирного дня мужчин было принято единственным президентом СССР М.С. Горбачевым. Помимо стран бывшего Советского Союза, данную идею поддержала городская управа Вены и некоторые международные организации, в том числе и ООН.

Кто празднует именины 4 ноября 2017 года?

В этот день свои именины празднуют люди: Василий, Александр, Анна, Герман, Григорий, Денис, Владимир, Иван, Елизавета, Максим, Константин, Федор, Николай и Ираклий.

Что произошло 4 ноября 2017 в истории?

1879 – первый кассовый аппарат был запатентован.

1890 – открылась в Лондоне первая электрическая линия метрополитена.

1922 – обнаружили гробницу фараона Тутанхамона в Египте.

1993 – на Красной площади в Москве открыт восстановленный Казанский собор.

2004 – состоялось торжественное открытие в Иркутске памятника адмиралу Колчаку.

Кто родился 4 ноября 2017 из знаменитостей?