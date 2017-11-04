 
TOP 10

1 СМИ выяснили причину жестокой расправы над чиновницей из Электростали

2 В Кургане мужчина четыре часа издевался над пленницей, откусив ей нос и уши

3 Американский актёр Брэд Буфанда покончил с собой

4 В Индии банкир изнасиловал 20-летнюю россиянку

5 Панин назвал причину, почему Галкин не решается на каминг-аут

6 В РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

7 Персонаж Кевина Спейси уберут из «Карточного домика»

8 Сергей Аксенов рассказал о «крымской мечте»

9 В Южной Корее туристам удалось заснять на видео "ангела" в небе

10 В турецком лицее разгорелся скандал: директор заставлял учеников целовать ему руку

Новости наших партнеров

Панин знает, почему Галкин не решается на каминг-аут

Опубликовано 04.11.17 13:31 Панин знает, почему Галкин не решается на каминг-аут

Свои размышления Панин озвучил в рамках шоу на YouTube «Хайповости».

Актер Алексей Панин призвал юмориста Максима Галкина признаться в своей гомосексуальной ориентации. При этом он понимает почему российский юморист этого не делает Всему причиной скандальная история каминг-аута голливудской звезды Кевина Спейси, которого в СМИ обсуждают уже неделю. Свои размышления Панин озвучил в рамках шоу на YouTube «Хайповости».

«Вот теперь я понял, почему Галкин так боится признаться. Его ж загрызут. Мы своих п*******в (гомосексуалов) в обиду не дадим!», — пояснил Алексей ужшкммт и добавил, что после того, как актер сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в домогательствах, тот подвергся травле в СМИ и в среде своих коллег.

Все его размышления стали продолжением его конфликта с Галкиным, который начался с подачи самого юмориста. Все началось с того, что Галкин снял видео, в котором предложил Панину занять место министра по работе с животными в будущем правительстве Ксении Собчак. Она как раз некоторое время назад заявила о своем желании стать президентом России. 

Панин отреагировал мгновенно и опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором призвал пародиста следить за языком и пригрозил физической расправой.

 
Другие материалы по этой теме

Алексей Панин занялся съемками порноролика с бывшей учительницей

Панин пообещал избить Максима Галкина за шутки в свой адрес

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга