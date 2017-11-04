Панин знает, почему Галкин не решается на каминг-аут

Свои размышления Панин озвучил в рамках шоу на YouTube «Хайповости».

Актер Алексей Панин призвал юмориста Максима Галкина признаться в своей гомосексуальной ориентации. При этом он понимает почему российский юморист этого не делает Всему причиной скандальная история каминг-аута голливудской звезды Кевина Спейси, которого в СМИ обсуждают уже неделю. Свои размышления Панин озвучил в рамках шоу на YouTube «Хайповости».

«Вот теперь я понял, почему Галкин так боится признаться. Его ж загрызут. Мы своих п*******в (гомосексуалов) в обиду не дадим!», — пояснил Алексей ужшкммт и добавил, что после того, как актер сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в домогательствах, тот подвергся травле в СМИ и в среде своих коллег.

Все его размышления стали продолжением его конфликта с Галкиным, который начался с подачи самого юмориста. Все началось с того, что Галкин снял видео, в котором предложил Панину занять место министра по работе с животными в будущем правительстве Ксении Собчак. Она как раз некоторое время назад заявила о своем желании стать президентом России.

Панин отреагировал мгновенно и опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором призвал пародиста следить за языком и пригрозил физической расправой.