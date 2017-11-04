На YouTube появилось видео "ангела", снятое туристами в небе над Южной Кореей

Пользователи Сети после публикации видео на Ютуб начали строить предположения о разумной жизни за облаками.

Туристам в Южной Корее в деревне Яндон (внесена в Список культурного наследия ЮНЕСКО) удалось снять на видео ангела. Видение явилось в небе как раз в тот момент, когда туристы решили сделать несколько памятных фотоснимков, ведь поселение известно тем, что там находится исторический памятник Чосона.

Автор ролика отметил, что не преследовал цель заснять НЛО или некое мистическое существо – его целью были местные ужшкммт красоты. Во время съемки оператор случайно направил камеру вверх, и в кадр попало странное туманное существо, которое теперь многие назвали ангелом.

YouTube ВИДЕО: в Южной Корее туристы засняли в небе "ангела"

Ранее в этом поселении никогда ранее не замечали каких-либо загадочных явлений, связанных с появлением НЛО.

В свою очередь пользователи Сети после публикации начали строить предположения о разумной жизни за облаками, которая может принимать самые причудливые формы. Более того некоторые настаивают на том, что в облаках обитает целая раса разумных незримых для людского ока существ.