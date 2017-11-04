 
TOP 10

1 СМИ выяснили причину жестокой расправы над чиновницей из Электростали

2 В Кургане мужчина четыре часа издевался над пленницей, откусив ей нос и уши

3 Американский актёр Брэд Буфанда покончил с собой

4 В Индии банкир изнасиловал 20-летнюю россиянку

5 Панин назвал причину, почему Галкин не решается на каминг-аут

6 В РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

7 Персонаж Кевина Спейси уберут из «Карточного домика»

8 Сергей Аксенов рассказал о «крымской мечте»

9 В Южной Корее туристам удалось заснять на видео "ангела" в небе

10 В турецком лицее разгорелся скандал: директор заставлял учеников целовать ему руку

Новости наших партнеров

На YouTube появилось видео "ангела", снятое туристами в небе над Южной Кореей

Опубликовано 04.11.17 12:57 На YouTube появилось видео "ангела", снятое туристами в небе над Южной Кореей

Пользователи Сети после публикации видео на Ютуб начали строить предположения о разумной жизни за облаками.

Туристам в Южной Корее в деревне Яндон (внесена в Список культурного наследия ЮНЕСКО) удалось снять на видео ангела. Видение явилось в небе как раз в тот момент, когда туристы решили сделать несколько памятных фотоснимков, ведь поселение известно тем, что там находится исторический памятник Чосона.

Автор ролика отметил, что не преследовал цель заснять НЛО или некое мистическое существо – его целью были местные ужшкммт красоты. Во время съемки оператор случайно направил камеру вверх, и в кадр попало странное туманное существо, которое теперь многие назвали ангелом.

YouTube ВИДЕО: в Южной Корее туристы засняли в небе "ангела"

Ранее в этом поселении никогда ранее не замечали каких-либо загадочных явлений, связанных с появлением НЛО.

В свою очередь пользователи Сети после публикации начали строить предположения о разумной жизни за облаками, которая может принимать самые причудливые формы. Более того некоторые настаивают на том, что в облаках обитает целая раса разумных незримых для людского ока существ.
Другие материалы по этой теме

Опубликовано видео авиаудара ВКС РФ по объектам ИГИЛ на востоке Сирии

В Twitter Третьяковской галереи появилось видео Навального

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга