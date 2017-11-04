День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017: что нельзя, а что можно делать в церковный праздник

4 ноября 2017 года отмечается церковный праздник - День Казанской иконы Божией Матери. Для верующих людей главной традицией в этот день считается поход в храм. Люди верят, что молитвы, обращенные Пресвятой Деве в этот праздник, обладают уникальной силой.

Казанская икона Божией Матери – одна из самых чтимых в России. Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в году: 21 июля – в память явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани ‑ и 4 ноября, в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 г.

Для верующих людей главной традицией в этот день считается поход в храм. Люди верят, что молитвы, обращенные Пресвятой Деве в этот праздник, обладают уникальной силой.

Молитва

О, Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел ужшкммт и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси обидимым защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.

День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017 года: что можно и нужно сделать в этот праздник

Этот день для христиан начинается с похода в церковь, посещения службы и, конечно же, молитвы перед святым образом Богородицы. По завершении богослужения обычно проводится крестный ход. Традиционно возглавляет торжественное шествие чудотворная икона Казанской Божией Матери.

Основное празднование происходит на родине святого образа, в Казани, где о себе и своей силе заявила Казанская икона Богородицы, спасшая город и его жителей от страшного пожара. В этот день в Казань съезжается огромное количество верующих со всего мира: паломники посещают службу в храме, молятся перед святыней, прикасаясь к образу, ощущая силу и могущество чудотворной иконы.

После службы православные могут собраться за семейным столом. Так как праздник не совпадает с постом, то разрешено устроить праздник с приготовлением вкусных яств. За обедом нужно также поблагодарить Матерь Божию и поздравить друг друга. Нужно пообщаться с родными, близкими, особенно если вы не виделись давно.

В День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017 года можно венчаться. Считается, что семьи, заключившие брак в День Казанской иконы Божией матери 4 ноября, проживут долгую и счастливую жизнь.

Также великий праздник Казанской иконы Богоматери выпадает на День народного единства, который официально является выходным днем в России. Это одно из редких совпадений православного и государственного праздников в один день, поэтому некоторые их традиции связаны между собой.

В вечернее время 4 ноября проводится салют в честь Дня народного единства, на который приходят посмотреть и православные верующие.

День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября: что нельзя делать в этот праздник

День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017 года – это светлый праздник, праздник жизни. В этот день нельзя грустить. Души и сердца должны быть наполнены праздничным ликованием.

Как и во всякий православный праздник, в День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017 года нельзя сквернословить, ругаться, ссориться, злоупотреблять спиртными напитками.

День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017 года: традиции и обычаи

День празднования Казанской иконы Божией Матери издавна считается одним из главных женских праздников, недаром икона имеет название "Казанская бабья заступница". Существует множество обрядов и ритуалов, которыми пользовались в старину женщины.

К этому празднику обычно приурочивали поздние осенние свадьбы. Считалось, что сама Матерь Божия в этот день благословляет молодых на счастливую жизнь. Причем, если день свадьбы дождливый, то и у молодых будет вся жизнь счастливой. Но если дождя нет, то семья проживет недолго. А потому слишком суеверные молодожены в солнечный день на Казанскую даже переносили свадьбу, чтобы примета не сбылась.

С этого дня ожидали прихода настоящих зимних холодов. На Казанскую проветривали погреба, чтобы запасы продовольствия не портились и не иссякали.

День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2017 года: приметы

Казанская без дождя - год будет тяжелым. Считалось, что в этот день Божия Матерь плачет обо всех людях, вымаливая Господа Бога прощения за людские грехи и хорошего урожая на следующий год.

Существует множество примет связанных с этой иконой.