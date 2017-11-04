В Кургане мужчина четыре часа издевался над пленницей, откусив ей нос и уши

Соседи мучителя вызвали полицию только после того, как им надоело слушать крики.

В российском городе Курга женщина едва выжила после зверских пыток, к которым ее подверг 45-летний мужчина. Следователи сейчас разбираются в произошедшем.

Как стало известно порталу Ura.ru, мужчина привел 41-летнюю женщину к себе в комнату в общежитие и напал, искусав ее тело. Несколько часов мужчина держал свою знакомую в заложниках, но, как говорится, никто ничего не слышал. Как видно на опубликованных фото, он даже ужшкммт откусил нос и уши пострадавшей.

Помимо этого, как сообщила женщины, мужчина душил ее проводом, избивал. Никто из соседей не вмешался, хотя женщина кричала и молила о помощи. Родные потерпевшей рассказывают, что мучитель мог заранее подготовиться к своему зверскому плану. Он удалил из соцсетей свои профили и фотографии.

"Но около семи часов вечера Анатолий напал на нее, начал бить и мучать. Он хотел, чтобы она от боли потеряла сознание, но она продолжала бороться и кричать. Эта пытка продолжалась около четырех часов: здоровенный мужик зубами рвал тело хрупкой беспомощной женщины. Она уверена, что он пытался ее убить. Он душил ее руками, но из-за крови руки скользили, потом душил проводом. Соседи слышали крики, но, так как контингент в таких общежитиях буйный, видимо, не придавали значения. Только когда кому-то надоели долгие крики, вызвали полицию", - говорят родственники пострадавшей.

Стоит отметить, что соседи мучителя вызвали полицию только после того, как им надоело слушать крики.

Также стало известно, что вначале мужчину задержали, но вскоре отпустили на свободу до суда. В Сети сообщили, что в настоящее время местонахождение мужчины, покусавшего женщину, неизвестно, и призвали горожан быть бдительными.

По данным СМИ, в полиции подтвердили, что такое происшествие было. Но заявили, что подозреваемый не скрывается и его местонахождение известно. В правоохранительных органах также заверили, что не все перечисленные диагнозы верны, и добавили, что женщина уже выписана из больницы. По данному делу назначена медэкспертиза.