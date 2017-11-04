В Индии банкир изнасиловал 20-летнюю россиянку

Мужчина угрожал ей, поэтому она обратилась в полицию через месяц после происшествия.

Управляющий индийского банка Махендра Прасад Сингх обвиняется в изнасиловании 20-летней россиянки, которую он пригласил в город Вриндавана. В данный момент девушка направлена в медучреждение, где врачи проведут специальное медицинское обследование.

Как сообщают местные СМИ, россиянка познакомилась с банкиром в Facebook. Мужчина позвал ее в Индию. Сначала осени они начали жить вместе в квартире, которую они снимали. На протяжении совместного проживания, мужчина периодически домогался до нее, а ужшкммт спустя некоторое время совершил насилие.

Отмечается, что мужчина угрожал ей, поэтому она обратилась в полицию через месяц после происшествия. Сам банкир отрицает все обвинения и утверждает, что россиянка его шантажировала. В настоящий момент его задержали правоохранители на основании соответствующей статьи уголовного кодекса страны. Решением суда он помещен под стражу.