Инцидент произошел 31 октября в частном доме в Ногинске.

Причиной убийства советника главы городского округа Электросталь 29-летней Дарьи Туркиной стал конфликт с гастарбайтером из-за некачественно выполненного ремонта.

По данным следствия, убийцей оказался 40-летний уроженец Узбекистана, который делал ей ремонт. Во время конфликта на почве претензия Дарья по качеству ремонта, он несколько раз ударил потерпевшую ножом, она погибла на месте. Также установлено, что во время убийства он был ужшкммт в состоянии алкогольного опьянения и в ответ на очередные претензии нанес ей множественные ножевые ранения.

В ходе допрос мужчина сознался в содеянном, а также рассказал другие подробности происшедшего. По его словам, после расправы над женщиной он забрал из дома погибшей ювелирные украшения и отнес их в ломбард, а на вырученные деньги приобрел наркотики. Затем он обратился в полицию и заявил, что нашел потерпевшую мертвой, но к преступлению не причастен.

«Выслушав версию мигранта, полицейские проверили ближайший ломбард и нашли там украшения убитой», — отметил источник. При этом сотрудники компании рассказали, что принес ювелирные изделия именно наемный работник, что и позволило заподозрить мужчину в преступлении.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина уже дал признательные показания. Следователи продолжают собирать доказательства его вины.