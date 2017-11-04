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Сергей Аксенов рассказал о «крымской мечте»

Опубликовано 04.11.17 10:00 Сергей Аксенов рассказал о «крымской мечте»

По его словам, сегодняшний праздник имеет особое значение для крымчан.

Глава республики Крым Сергей Аксенов в своем поздравлении по случаю Дня народного единства. заявил, что воссоединение Крыма с Россией было «крымской» мечтой для жителей полуострова на протяжении многих лет. Также он рассказал, как пройти «тест» на патриотизм.

«Для крымчан сегодняшний праздник имеет особое значение. Единство с Россией на протяжении многих лет было нашей «крымской мечтой». Она осуществилась благодаря единству жителей полуострова, благодаря ужшкммт смелому и мудрому решению нашего Президента (Владимира Путина), благодаря поддержке российского народа», — сказал Аксенов.

По его словам, сегодняшний праздник имеет особое значение для крымчан.

"Отношение к российскому Крыму уже стало своего рода "тестом" на патриотизм, который показывает, что лежит в основе мировоззрения человека – любовь к Отечеству, уважение к его истории или высокомерное презрение к своей стране и своему народу", — подчеркнул Аксенов.

День народного единства отмечается 4 ноября начиная с 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских и литовских интервентов.

Крым вновь стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
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