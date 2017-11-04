 
TOP 10

1 СМИ выяснили причину жестокой расправы над чиновницей из Электростали

2 В РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

3 Персонаж Кевина Спейси уберут из «Карточного домика»

4 Сергей Аксенов рассказал о «крымской мечте»

5 СМИ: в квартире матери полковника Захарченко найдено еще 60 млн рублей

6 В России стартовали продажи iPhone X: места в очереди за гаджетом превысили его стоимость

7 СМИ: двоюродный племянник Путина зарабатывает по 5 млн в день и владеет виллой за 200 млн в Сочи

8 Госдеп назвал условие отмены санкций против РФ - нужно отдать Крым

9 Задержавшим прокурора сотрудникам ГИБДД вынесли приговор

10 В Москве горит музей имени Пушкина

Новости наших партнеров

В РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

Опубликовано 04.11.17 09:35 В РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

Названа причина приостановки РЖД продажи билетов в плацкарт.

Российские железные дороги (РЖД) приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования с отправлением с 1 января следующего года, сообщают RT со ссылкой на пресс-службе компании.

«С 3 ноября 2017 года закрыта продажа проездных документов на плацкартные и общие вагоны в поездах формирования АО «ФПК», — отмечается в сообщении.

Данные меры связаны с отсутствием решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по уровню тарифов на пассажирские перевозки ужшкммт в 2018 году. В РЖД заверили, что возобновят продажи билетов сразу после того, как регулятор определится с тарифами.

Отмечается, что если тарифы будут отличаться от тех, что были установлены прежде, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен возврат без штрафных санкций.

Ранее ФАС предложила в 2018 году снизить тарифы на поезда дальнего следования в плацкартных и общих вагонах на 10%.
Другие материалы по этой теме

Facebook, Twitter и Google опубликовали сведения о "вмешательстве" РФ в выборы президента США

В Сети появилось видео боя военного дрона США с НЛО

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга