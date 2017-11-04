В РЖД приостановили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

Названа причина приостановки РЖД продажи билетов в плацкарт.

Российские железные дороги (РЖД) приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования с отправлением с 1 января следующего года, сообщают RT со ссылкой на пресс-службе компании.

«С 3 ноября 2017 года закрыта продажа проездных документов на плацкартные и общие вагоны в поездах формирования АО «ФПК», — отмечается в сообщении.

Данные меры связаны с отсутствием решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по уровню тарифов на пассажирские перевозки ужшкммт в 2018 году. В РЖД заверили, что возобновят продажи билетов сразу после того, как регулятор определится с тарифами.

Отмечается, что если тарифы будут отличаться от тех, что были установлены прежде, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен возврат без штрафных санкций.

Ранее ФАС предложила в 2018 году снизить тарифы на поезда дальнего следования в плацкартных и общих вагонах на 10%.