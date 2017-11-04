Какой сегодня праздник: 4 ноября 2017 отмечается церковный праздник Казанская осенняя

Сегодня, 4 ноября 2017, также празднуют День народного единства, Всемирный день мужчин и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 4 ноября 2017: Казанская осенняя

4 ноября 2017 года отмечается народный праздник Казанская осенняя. Церковь в этот день, начиная с 1649 года, установила празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, в знак благодарности чудотворному образу за избавление Москвы и всея России в 1612 году от поляков.

В период XVI-XVII века, называемый Смутным временем, польское княжество издевалось над христианской религией и всей православной верой, разграбляло храмы и монастыри, города и деревни. При помощи обмана оно завладело Москвой. Патриархом Ермагеном ужшкммт был созван народ в ополчение на защиту Родины. Возглавил его князь Пожарский. В духовную поддержку из Казани был послан образ Пресвятой Богородицы.

Считается, что весь русский народ тогда взмолился Богу и Матери Его, прося о помощи. Люди на себя трехдневынй пост, и мольба была услышана. 22 октября 1612 года ополчение разгромило захватчиков и освободило Москву.

В народе этот день считали переломным, после которого наступает зима.

Казанская осенняя считается временем расчетов за выполненные строительные работы. Крестьяне в этот день проветривали подвал, подпаливали можжевельник и окуривали им данное помещение. Делалось это с целью сохранения запасов: чтобы они не гнили и не заканчивались.

По приметам, если урожай был богатый, то ждать холодной зимы, а если на Казанскую осеннюю стоит ясный день, то вскоре наступит холод, а если туман – тепло.

Какйо сегодня празздник, 4 ноября: День народного единства

День народного единства отмечается 4 ноября. Это государственный праздник, день воинской славы России. Праздник связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение. Он приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Его отмечают все граждане Российской Федерации. В 2017 году День народного единства празднуется 13-й раз.

Всемирный день мужчин

Всемирный день мужчин отмечается в первую субботу ноября. В 2017 году – это 4 ноября.

Решение об учреждении Всемирного дня мужчин было принято единственным президентом СССР М.С. Горбачевым. Помимо стран бывшего Советского Союза, данную идею поддержала городская управа Вены и некоторые международные организации, в том числе и ООН.

День рождения кассового аппарата

Американский предприниматель Джеймс Ритти был владельцем одного из самых популярных кафе в городе Дейтон, штат Огайо. Однако из-за недобросовестных барменов, которые частенько запускали руки в кассу, заведение не приносило прибыли. Однажды во время одного из путешествий, блуждая по пароходу, Джеймс забрел в машинное отделение и увидел, что количество вращений вала в двигателе во время работы фиксируется на определенном устройстве. В этот момент он понял, что его проблема решаема. По возвращении домой Ритти вместе с братом сконструировал первый кассовый аппарат, а затем запатентовал его. Патент был получен 4 ноября 1879 года. С тех пор эта дата во всем мире считается Днем рождения кассового аппарата.

День железнодорожника Украины

Работники железнодорожного транспорта отмечают свой праздник каждый год 4 ноября. Праздник был установлен по указу президента от 2002 года 11 декабря. День и дата были выбраны по инициативе работников Львовской железной дороги. Мало кто знал, но в 1861 году 4 ноября, еще во времена Австро-венгерской империи, во львов приехал первый поезд, который имел название Ярослав.

День социального работника в Армении

Правительство Армении в начале 2009 года рассказало о новом празднике – Дне социального работника. Дата была установлена – 4 ноября. В это же время глава министерства по социальным работникам дал информацию о том, что новый праздник будут отмечать около 4 тысяч социальных работников страны.

День национального единства и Вооруженных Сил в Италии

Этот праздник местные жители отмечают каждый день. Такое мероприятие считалось государственным до 1976 года, только вот в настоящее время оно не является таковым. Праздник посвящен тем людям, которые пали за Родину. Самый первый раз данный праздник был введен в далеком 1922 году и его называли Годовщиной победы в Первой мировой войне. Сегодня на памятники воинам местные жители традиционно кладут венки.

Кто празднует именины 4 ноября 2017 года?

В этот день свои именины празднуют люди: Василий, Александр, Анна, Герман, Григорий, Денис, Владимир, Иван, Елизавета, Максим, Константин, Федор, Николай и Ираклий.

Что произошло 4 ноября 2017 в истории?

1879 – первый кассовый аппарат был запатентован.

1890 – открылась в Лондоне первая электрическая линия метрополитена.

1922 – обнаружили гробницу фараона Тутанхамона в Египте.

1993 – на Красной площади в Москве открыт восстановленный Казанский собор.

2004 – состоялось торжественное открытие в Иркутске памятника адмиралу Колчаку.

Кто родился 4 ноября 2017 из знаменитостей?