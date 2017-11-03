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Шарапову обвинили в мошенничестве в Индии

Опубликовано 03.11.17 21:46 Шарапову обвинили в мошенничестве в Индии

На российскую теннисистку заведено уголовное дело.

Российскую теннисистку Марию Шарапову в Индии обвинили в пособничестве компании Homestead в мошенничестве с недвижимостью, сообщает Лайф со ссылкой на газету Times of India.

По данным издания, в 2012 году спортсменка начала сотрудничать со строительной компанией Homestead, которую обвинили в невыполнении обязательств перед инвесторами.

«Шарапова не только активно пропагандировала мошенническую деятельность обвиняемой компании, но и поддерживала проект в глазах широкой общественности. Следовательно, она является частью этого преступного ужшкммт сговора», — заявил издания потерпевшая Бавана Агарвал.

Так, жительница города Гургаон Бавана Агарвал в 2012 году вместе с 1500 другими клиентами инвестировала деньги в элитный жилой комплекс, строительство которого должно было закончиться к 2016 году. Однако стройка до сих пор не началась.

Отмечается, что изображения Шараповой использовались в качестве рекламы, сама россиянка приезжала в Индию и встречалась с потенциальными покупателями, обещая, что на территории комплекса появятся теннисная школа и магазины спортивной одежды.

В результате суд принял иск несостоявшихся жильцов элитного комплекса и постановил, что полиция должна начать расследование произошедшего.
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