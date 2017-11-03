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Сын Майкла Джексона попал в ДТП на мотоцикле

Опубликовано 03.11.17 21:24 Сын Майкла Джексона попал в ДТП на мотоцикле

Джексон ехал на учебу в моросящий дождь и не справился с управлением.

Сын музыканта Майкла Джексона 20-летний Принс Джексон попал в аварию на мотоцикле и был госпитализирован. Отмечается, что серьезных переломов он не получил, но, по словам его представителя, у него зафиксированы "множественные рваные раны" и травма колена, передает издание PageSix.

Представителя Принса также сообщил, что инцидент произошел накануне 2 ноября. Принс ехал учиться и столкнулся с другим транспортным средством. Авария произошла из-за дождя - было скользко, и мотоцикл врезался в автомобиль.

На ужшкммт своей странице в Instagram сам Принс поблагодарил поклонников за поддержку и пожелания ему выздоровления, и медперсонал больницы, которые о нем позаботились.

Также об опубликовал видеообращение, где отметил, что он находится дома и восстанавливается после инцидента.

Напомним, Принц после смерти отца тоже вошел в шоу-бизнес и снимается в американском подростковом телесериале 90210 и работает журналистом в телепрограмме Entertainment Tonight. Это первый ребенок Майкла Джексона, от поп-певца остались также 19-летняя Пэрис Джексон и 15-летний Принц Майкл Джексон II.
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