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На Avito перекупщики продают новый iPhone X за 1 млн рублей

Опубликовано 03.11.17 17:56 На Avito перекупщики продают новый iPhone X за 1 млн рублей

В день официального старта продаж нового iPhone X в Сети появилась масса соответствующих объявлений.

Покупатели нового iPhone X, продажи которого стартовали 3 ноября, начали массово перепродавать телефоны в сети. Так, с 8 утра на сайте бесплатный объявлений "Юла" появилось более полусотни новых iPhone X, выставленных на продажу теми, кто только получил их на руки из официального магазина Apple и реселлеров, рассказали ТАСС в пресс-службе "Юлы".

По количеству выставленных на продажу телефонов лидирует модель с памятью на 64 Гб. Ее средняя стоимость на "Юле" составляет 105 тыс. руб., что на 30% выше, чем ужшкммт у Apple. Средняя ценя модели на 125 Гб на "Юле" составляет 144 тыс. руб. - это почти на 57% выше, чем у производителя. Максимальная цена на телефон достигает 210 тыс. руб.

На Avito размещены несколько сотен объявление о продаже iPhone X. Первые объявления о продаже новых iPhone начали появляться еще в конце октября. Чаще всего в них предлагают купить купленный по предзаказу смартфон. За различные модификации просят от 120 до 300 тысяч, но есть и предложение на миллион.
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