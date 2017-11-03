Голливудская звезда фильма "Спеши любить" обвинила Вайнштейна в двойном изнасиловании

Американская актриса Пас де ла Уэрта ‐ звезда фильмов «Вход в пустоту», «Спеши любить» и других ‐ обвинила продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании.

Американская актриса, звезда фильмов "Вход в пустоту" и "Спеши любить", Пас де ла Уэрта обвинила голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна в двойном изнасиловании, пишет Лайф.

По словам артистки, они познакомились в 2010 году на вечеринке, после которой продюсер предложил подбросить актрису до дома — они жили по соседству. Приехав к её дому, Харви, по словам актрисы, настоял на том, чтобы зайти в гости и, оставшись с девушкой один на один, изнасиловал её.

«Он ужшкммт бросил меня на кровать, расстегнул штаны, и все это произошло абсолютно внезапно», — рассказала Пас де ла Уэрта, слова которой приводит Главный региональный канал.

Спустя время подобный инцидент повторился, когда Ванштейн пришел без приглашения. При этом, как объяснилась артистка, она была пьяна и не могла заняться «сексом по согласию».

Полиция Нью-Йорка начала расследование.

В октябре около 50 актрис (Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и другие) обвинили Вайнштейна в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Ряд исков против продюсера уже дошло до суда. Вайнштейн уволен из собственной кинокомпании, исключен из ряда профессиональных гильдий и академий и лишен ордена Почетного легиона.