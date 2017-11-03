Госдеп назвал условие отмены санкций против РФ - нужно отдать Крым

С Госдепартаменте США выдвинули ряд условий для снятия с России американских санкций.

Госдепартамент США прокомментировал новые энергетические санкции в отношении России, опубликовав официальное пояснение. Согласно документу, он отражает позицию США о солидарности с Украиной и сдерживании «российской агрессии», пишет "Росбалт".

В Вашингтоне подчеркивают, что Россия будет платить эту цену, пока не откажется от Крымского полуострова, не продемонстрирует выполнение Минских соглашений, а также «не прекратит незаконное кибервмешательство».

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами для реализации этих санкций, чтобы заставить платить ужшкммт российское правительство, пытаясь избежать непредвиденных негативных последствий для других», - добавили в Госдепартаменте США.

Как сообщалось, 31 октября Управление по контролю за финансовыми активами (OFAC) министерства финансов США запретило американским гражданам и компаниям участвовать в проектах по добыче нефти в России на глубоководном шельфе и в арктической зоне РФ. Запрет будет применяться в отношении проектов, реализация которых начнется 29 января 2018 года или позднее.