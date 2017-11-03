Мессенджер WhatsApp стал недоступен для пользователей по всему миру

Популярный мессенджер Whatsapp лег в пятницу – пользователи в России, Украине, Литве, Латвии, ФРГ, США, Малайзии и Индонезии не могли отправлять сообщения.

Проблемы в работе зарубежного мессенджера WhatsApp наблюдаются в пятницу по всему миру, в том числе и в России, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.

Проблемы в работе WhatsApp наблюдаются с 2:38 EDT (9:38 мск), утверждает издание.

По данным сервиса, больше всего сообщений о сбоях в работе WhatsApp поступило от пользователей из Нидерландов. Неполадки в работе мессенджера заметили также в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии и других странах Европы, а также в США, Малайзии, Индонезии и Австралии. В России о проблемах чаще других сообщали пользователи ужшкммт из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

​«WhatsApp «лежит». Сингапурцы больше не в состоянии общаться. Пожалуйста, не волнуйтесь. Вертолеты уже вылетели», — написал пользователь из Сингапура.



При работе с мессенджером пользователи жалуются на проблемы с соединением, отправкой и получением сообщений.

«Сохраняйте спокойствие. WHATSAPP НЕ РАБОТАЕТ! И как на планете общаться с людьми!» — написал пользователь из Великобритании.

Согласно данным Downdetector, который собирает жалобы о сбоях и отключениях интернет-сервисов в режиме реального времени, число отчетов о сбоях в работе приложения с 11:00 резко возросло, отмечает РБК.

Пользователи русскоязычного сегмента Интернета также заметили сбои в работе популярнейшего мессенджера WhatsApp. По их наблюдениям, приложение функционирует так, как будто телефон не подключен к Сети, сообщает телеканал 360.

«Зря на гаджет грешил». «Уже с вечера не работает». «Завис и все», — пишут пользователи в Facebook.