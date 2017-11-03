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СМИ: в квартире матери полковника Захарченко найдено еще 60 млн рублей

Опубликовано 03.11.17 12:16 СМИ: в квартире матери полковника Захарченко найдено еще 60 млн рублей

По словам женщины, средства были "накоплены и получены от продажи недвижимости".

Сотрудники СКР арестовали обнаруженный в квартире матери экс-замначальника управления "Т" антикоррупционного главка  МВД России Дмитрия Захарченко склад, в котором находилось примерно 20 млн рублей, а также 600 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Всего порядка 60 млн рублей.

"Для хранения незаконно полученных средств Захарченко использовал также квартиру своей матери на Мичуринском проспекте в Москве. Там в ходе обыска изъяты 19,5 млн рублей, часы Rolex, €600 тыс. и $20 тыс.", - цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации источника, Дмитрий Захарченко отрицает, что найденные денежные ужшкммт средства и дорогие часы принадлежат ему, а его мать заявила, что все это было "накоплено и получено от продажи недвижимости".

Ранее TopNews писал о том, что российская Генпрокуратура добивается обращения в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко. Полковник подозревается в получении 800 тысяч долларов при содействии генерала МВД и сотрудника ФСБ. Также дополнительно ему вменяют взятку в 3,5 млн рублей.
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