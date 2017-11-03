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10 На Украине забили кирпичом главу фракции Петра Порошенко

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На Украине забили кирпичом главу фракции Петра Порошенко

Опубликовано 03.11.17 12:19 На Украине забили кирпичом главу фракции Петра Порошенко

На Украине убили главу фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.

На востоке Украины главу местного Блока Порошенко Северодонецкого городского совета до смерти забили кирпичом. Тело депутата с пробитой головой было найдено неподалеку от его дома в Северодонецке (Луганская область), передает Лайф со ссылкой на агентство "Укринформ".

По данным издания, Сергей Самарский был убит в ночь на пятницу, 3 ноября. Около 19:00 Самарский вышел из здания исполкома, позвонил жене, сказал, что зайдёт домой, поест и отправится на прямой ужшкммт эфир на местном телеканале. Однако до дома он так и не дошёл, а телефон вскоре стал недоступен.

Жена позвонила в полицию. Поиски пропавшего дали результат: около 23:35 его нашли во дворе у своего дома с признаками насильственной смерти: следы борьбы и разбита кирпичом голова, рассказал собеседник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело, рассматривается версия покушения.

Полиция рассматривает несколько версий преступления, первая из которых - по политическим мотивам, а также версии, связанные с разбойным нападением и деловыми интересами, отмечает ТАСС.

Открыто уголовное дело по статье 115 "Умышленное убийство". На месте преступления работают спецслужбы, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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