СМИ: Анджелина Джоли собралась замуж за британского бизнесмена

Пара собирается устроить церемонию в одном из заповедников Камбоджи.

Известная американская актриса Анджелина Джоли, побывавшая замужем три раза, снова собралась зарегистрировать отношения. На этот раз избранником знаменитости стал британский бизнесмен и филантроп. При этом официально голливудская звезда еще не успела развестись со своим прежним мужем - актером Бредом Питтом.

Как пишут "Известия" со ссылкой на зарубежные источники, новому возлюбленному Джоли сейчас 40 лет. Пара не афиширует отношения, поэтому о романе пока ужшкммт не знают ни Бред Питт, ни дети супругов.

По некоторым данным Анджелина и бойфренд планируют устроить церемонию бракосочетания в одном из камбоджийских заповедников. Как ожидается, мероприятие пройдет по буддийским традициям.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли и Бредд Питт расстались после 12 лет совместной жизни. У супругов растут шестеро детей - трое приемных и трое родных.