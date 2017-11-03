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В Великобритании депутата отстранили от работы из-за комплимента "прекрасной молодой женщине"

Опубликовано 03.11.17 11:13 В Великобритании депутата отстранили от работы из-за комплимента "прекрасной молодой женщине"

Келвина Хопкинса подозревают в сексуальных домогательствах.

В Великобритании депутат от Лейбористской партии Келвин Хопкинс был отстранен от работы в парламенте в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, 27-летняя Ава Этемадзаде рассказала, что 76-летний парламентарий слал ей на телефон сообщения "непристойного" содержания. Среди прочего, пожилой политик называл ее "привлекательной" и "прекрасной молодой женщиной".

"Любой хороший молодой человек был бы счастлив, если бы у него была такая ужшкммт девушка и возлюбленная как вы. Я уверен, что в скором времени такой найдется. Был бы я молод (...), но это не так. Всегда буду вашим другом, если вам когда-нибудь понадобится помощь друга, у вас есть мой номер", - писал Хопкинс в своем послании.

Представители Лейбористской партии заявили, что по факту инцидента проводится расследование.
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