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СМИ: двоюродный племянник Путина зарабатывает по 5 млн в день и имеет виллу за 200 млн в Сочи

Опубликовано 03.11.17 10:07 СМИ: двоюродный племянник Путина зарабатывает по 5 млн в день и имеет виллу за 200 млн в Сочи

Доход Михаила Шеломова в 2016 году составил 5,5 млн рублей в день.

Четырехэтажная вилла, расположенная в природоохранной зоне в Сочи на территории правительственного санатория "Русь", обнаружилась у двоюродного племянника российского президента Владимира Путина - Михаила Шеломова. Как выяснилось, доход бизнесмена в 2016 году составлял примерно 5,5 млн рублей в день.

Как отмечается в расследовании телеканала "Дождь", особняк Михаила Шеломова представляет собой часть санаторного комплекса. Занимающийся уборкой территории рабочий рассказал, что "вилла принадлежит санаторию, но как бы уже нет", а в службе бронирования "Руси" объяснили, что вилла ужшкммт находится в "аренде навсегда".

Роскошное здание имеет четыре наземных и один подземный этаж. Общая площадь особняка составляет 2,1 тыс. кв. метров, а его кадастровая стоимость вместе с земельным участком оценивается более, чем в 200 млн рублей. Объекты находятся в собственности принадлежащей Шеломовй компании "Платинум".

Санаторий "Русь" реконструировали в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. Сумма вложений в объект превысили 5 млрд рублей. При этом из открытых источников невозможно понять, вкладывал ли в виллу свои деньги Шеломова.

Ранее санаторий уже становился объектом скандала. Так, в 2014 году прокуратура Сочи обратилась в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи между управделами президента и компанией "Южный берег". Тогда говорилось о приватизации земли с другой виллой, также расположенной на территории санатория "Русь". По информации журналистов, расположенный рядом с морем земельный участок кадастровой стоимостью около 40 млн рублей продали всего за 1 млн. Тогда суд поддержал прокуроров, отметив невозможность приватизации земли в природоохранной зоне.

Спустя некоторое время после этого суда, Шеломов завладел другим земельным участком на территории "Руси".

О том, сколько зарабатывает Шеломов, можно сделать вывод благодаря финансовым отчетам трех принадлежащих ему компаний. Так, родственник главы РФ является владельцем 99,9% акций компании "Акцепт", которой, в свою очередь, принадлежат компании "Платинум" и "Согаз-Недвижимость". Суммарно все три организации получили за 2016 год 2,04 млрд рублей чистой прибыли.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков высказал предположение о том, что племянник Путина Шеломов - "очередной Ролдугин и держит общак", намекая на близкого друга президента, виолончелиста Сергея Ролдугина. По данным "панамских документов", опубликованных весной 2016 года, музыкант является владельцем нескольких офшорных компаний, на счетах которых хранится 2 млрд долларов.
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