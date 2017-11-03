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Суд арестовал 95 млн рублей на счетах экс-главы «Почты России»

Опубликовано 03.11.17 10:09 Суд арестовал 95 млн рублей на счетах экс-главы «Почты России»

Счета бывшего главы ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова были арестованы по решению Басманного суда Москвы.

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на более чем 95 млн рублей бывшего главы ФГУП "Почта России" Дмитрия Страшнова по делу о превышении полномочий, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она отметила, что судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на принадлежащие Страшнову денежные средства, находящиеся на счетах, запретив ему совершать операции по указанным счетам. Пресс-секретарь уточнила, что арест был наложен ещё 31 августа ужшкммт и уже обжалован адвокатом Страшнова.

Рассмотрение апелляционной жалобы на данное решение состоится в Мосгорсуде 8 ноября.

Арест на счета бывшего главы Почты России был наложен в рамках уголовного дела в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой. Дело было открыто в 2017 году, после того как проверка Генпрокуратуры выявила факт незаконной выплаты вознаграждения Страшнову. Отмечается, что в 2014 году «руководителю было согласовано вознаграждение в размере 95,4 млн рублей», напоминает RT.
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