Компания Netflix Inc. начала разбирательство из-за новых обвинений в адрес звезды сериала «Карточный домик».

Компания Netflix Inc. начала разбирательство из-за новых обвинений в адрес звезды сериала «Карточный домик» Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. С такими заявлениями выступили его коллеги по сериалу. Около девяти членов съемочной группы сериала «Карточный домик» обвинили актера Кевина Спейси в домогательствах, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Девять сотрудников съемочной группы, имена которых не называются, рассказали о домогательствах актера, отметив, что он особенно интересовался молодыми мужчинами.

Собеседники телеканала, описывая ужшкммт свой опыт, назвали поведение Спейси «хищническим», оно включало в себя прикосновения без согласия и грубые комментарии в адрес молодых мужчин, занятых в кинопроизводстве, уточняет РБК.



Один из пострадавших рассказал, что такое поведение было типичным для Спейси. «Я не сомневаюсь, что этот тип хищнического поведения был обычным для него, мой опыт был одним из многих, Кевин при этом испытывал мало колебаний, если вообще испытывал, используя свой статус и свое положение», — рассказал он.

«Это была токсичная среда для молодых мужчин, которые должны были взаимодействовать с ним в команде, включая актеров массовки», — добавил он.



