Футболист "Марселя" ударил фаната ногой по голове и был удален до начала матча

Во время разминки болельщики оскорбляли Патрис Эвра.

Перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы произошло ЧП: защитник футбольного клуба "Марсель" Патрис Эвра ударил фаната ногой по голове за что получил красную еще до начала поединка с португальской "Виторией Гимараэш".

Как пишет Lenta.ru, в ходе разминки болельщики французов оскорбляли Эвра, из-за чего 36-летний спортсмен подошел к трибуне и нанес удар одному из фанатов ногой по голове. После ужшкммт этого возле поля завязалась потасовка с участием фанатов и игроков "Марселя".

В результате Эвру вручили прямую красную карточку. Он стал первым футболистом в истории Лиги Европы, удаленным до стартового свистка.

"Марсель" вышел на поле в полном составе, несмотря на удаление Эвра. Французы проиграли в выездном матче "Витории Гимараэш" со счетом 0:1.