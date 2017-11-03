 
TOP 10

1 СМИ: двоюродный племянник Путина зарабатывает по 5 млн в день и имеет виллу за 200 млн в Сочи

2 Задержавшим прокурора сотрудникам ГИБДД вынесли приговор

3 Пользователи Интернета пожаловались на прослушку в Facebook

4 Овечкин создает движение в поддержку президента Putin Team

5 Футболист "Марселя" ударил фаната ногой по голове и был удален до начала матча

6 Коллеги по сериалу "Карточный домик" рассказали о домогательствах Кевина Спейси

7 Суд арестовал 95 млн рублей на счетах экс-главы «Почты России»

8 Главаря мексиканской группировки застрелили во время операции по смене лица

9 СМИ: Дмитрия Марьянова погубили несовместимые между собой лекарства

10 Фото Бен Ладена с Хиллари Клинтон, о котором рассказала Захарова, оказалось фейком

Новости наших партнеров

Футболист "Марселя" ударил фаната ногой по голове и был удален до начала матча

Опубликовано 03.11.17 09:43 Футболист "Марселя" ударил фаната ногой по голове и был удален до начала матча

Во время разминки болельщики оскорбляли Патрис Эвра.

Перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы произошло ЧП: защитник футбольного клуба "Марсель" Патрис Эвра ударил фаната ногой по голове за что получил красную еще до начала поединка с португальской "Виторией Гимараэш".

Как пишет Lenta.ru, в ходе разминки болельщики французов оскорбляли Эвра, из-за чего 36-летний спортсмен подошел к трибуне  и нанес удар одному из фанатов ногой по голове. После ужшкммт этого возле поля завязалась потасовка с участием фанатов и игроков "Марселя".

В результате Эвру вручили прямую красную карточку. Он стал первым футболистом в истории Лиги Европы, удаленным до стартового свистка.

"Марсель" вышел на поле в полном составе, несмотря на удаление Эвра. Французы проиграли в выездном матче "Витории Гимараэш" со счетом 0:1.
Другие материалы по этой теме

В Москве умер активист "Солидарности", которого неизвестные ударили трубой по голове

Обвиняемый в убийстве блогера Думкина рассказал о драке в парке Горького (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга