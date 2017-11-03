Выходные в ноябре 2017: как отдыхаем на праздники в России

Праздники в ноябре 2017 года в России: как отдыхаем?
4 ноября в России традиционно отмечается государственный праздник День народного единства. Событие причислено к Дням воинской славы РФ и приурочено к победе народного ополчения над польскими оккупантами в 1612 году.
День народного единства отмечается в 2017 году в 13-й раз. Этот день является официальным выходным днем.
Как отдыхаем в ноябре 2017 года
По производственному календарю России, в ноябре 2017 года 9 выходных и праздничных дней, а ужшкммт также 21 рабочий.
На ноябрьские праздники россиян ждут длинные выходные продолжительностью 3 дня – с 4 по 6 число:
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4 ноября, суббота – День народного единства, официальный нерабочий праздничный день.
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5 ноября, воскресенье – выходной
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6 ноября, понедельник – выходной, перенесенный с 4 ноября.
3 ноября 2017 года является предпраздничным днем с сокращенным на один час рабочим временем.
После празднования Дня народного единства россиян ждет короткая рабочая неделя. Выходить на службу следует во вторник, 7 ноября 2017.