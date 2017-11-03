Задержавшим прокурора сотрудникам ГИБДД вынесли приговор

Суд посчитал, что инспекторы превысили должностные полномочия.

Решением Московского районного суда Твери трое сотрудников отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Смоленску было назначено наказание от 3,5 до 4 лет лишения свободы условно за задержание сотрудника прокуратуры.

По информации сайта Гепрокуратуры, инспекторы ДПС 8 августа 2016 года остановили автомашину Volkswagen Passat возле торгового центра в Смоленске для проведения процедуры замеров светопропускаемости стекла. Находившийся за рулем машины мужчина предъявил удостоверение работника прокуратуры.

"Работники ГИБДД, превышая свои должностные ужшкммт полномочия, в отсутствие оснований и необходимости, применили в отношении водителя, не оказывавшего им сопротивления и не пытавшегося скрыться, физическую силу, причинив телесные повреждения, а затем в наручниках доставили его в дежурную часть УМВД России по Смоленску", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Сотрудники ГИБДД были осуждены по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств".

Согласно законодательству нашей страны, проверка сообщений о совершенном прокурором правонарушении находится в исключительной компетенции прокуратуры.