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"Русенборг" - "Зенит": счет 1:1, обзор матча от 02.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 03.11.17 01:11 "Русенборг" - "Зенит": счет 1:1, обзор матча от 02.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

2 ноября в матче Лиге Европы питерский "Зенит" сыграл вничью с норвежским "Русенборгом" со счетом 1:1.

"Русенборг" - "Зенит": обзор матча

2 ноября в матче 4-го тура группы L Лиги Европы питерский «Зенит» в норвежском Тронхейме сыграл вничью с «Русенборгом» со счетом 1:1.

На 54-й минуте защитник гостей Миха Мевля нарушил правила в своей штрафной и норвежцы получили право на пенальти, который четко реализовал Никлас Бендтнер.

Отыгрались подопечные РобертоМанчини уже в компенсированное время - "голевую засуху" прервал лучший бомбардир "Зенита" Александр Кокорин.

В параллельном матче этой группы «Реал Сосьедад» в Испании со счётом 3:0 разгромил македонский «Вардар».

Таким образом, «Зенит» досрочно обеспечил себе ужшкммт место в плей-офф Лиги Европы, так как по дополнительным показателям будет опережать «Русенборг».

"Русенборг" - "Зенит", счет 1:1. ВИДЕО голов
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