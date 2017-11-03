Какой сегодня праздник: 3 ноября 2017 отмечается церковный праздник Иларионов день

Сегодня, 3 ноября 2017, также отмечают День ракетных войск и артиллерии Украины, День культуры в Японии и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 3 ноября 2017: Иларионов день

3 ноября 2017 года отмечается народный праздник Иларионов день. Церковь сегодня вспоминает трех Иларионов - Великого, Псковоезерского (Гдовского), схимника Печерского, а также перенесения мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.

Иларион Великий жил и проповедовал в конце III – начале IV веков в Палестине. Он принял зристианство он принял во время изучения наук в Александрии. Когда ему исполнилось 15 лет, Иларион услышал о преподобном Антонии Великом и в течение 2-х месяцев прожил с ним, подражая ему во всем. Вернувшись ужшкммт домой, узнал о смерти родителей, и тогда решил стать отшельником. Раздав все деньги, он удалился от людей и начал жить в молитвах и посте. За свою жизнь Иларион Великий основал несколько монастырей, стал одним из первых проповедовать христианскую веру в Палестине. Предсказав свою смерть, он отправился в последнее путешествие, чтобы посетить могилу учителя. Жизнь его окончилась на Кипре.

Иларион Гдовский являлся учеником преподобного Евфросина Псковского. В XV веке в Псковских краях возникали новые молитвенники – пустынножители. Одним из них и стал Иларион. Для своих молитв он выбрал пустынное место на реке Желча, где вскоре и основал монастырь. Преподобный питался одними травами и корешками, читал молитвы и сражался с духами. Он известен подвигом столпничества – молился в дупле сосны.

Иларион Меглинский родился в Греции в знатной семье. Достигнув возраста 18 лет, он отказался от мирской жизни и стал иноком. В 1134 году был посвящен в сан епископа Меглинского, где и прослужил верою Господу Богу, исцеляя от болезней и искореняя ереси всю свою оставшуюся жизнь до самой смерти (1164-й год). В 1206 г. его мощи были переправлены в город Тернов.

Иларион, схимник Печерский являлся учеником преподобного Феодосия. Был книгописателем. Погребен в Дальних пещерах.

В народе примечали, что в этот день начинала сыпать пороша, и дорога становилась непролазной.

Если на Илариона день не все листья упали, то зима будет холодной.

Если дым в любую погоду поднимается столбом, то погода скоро наладится.

Если на Иларионов день снег выпал и не растаял на деревьях, значит, не растает и на земле.

Если в этот день стоит ясная погода и небо чистое, то температура будет падать.

Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.

Какой сегодня праздник, 3 ноября: День ракетных войск и артиллерии Украины

3 ноября на Украине День ракетных войск и артиллерии. Он был установлен в 1997 году. Артиллерия и ракетные войска состоят из тактических ракет и соединений оперативно-тактических ракет. Также сюда относятся пушечная, реактивная и противотанковая артиллерия. Есть минометные подразделения и подразделы противотанковых управляемых раке. Все это оборудование необходимо для поражения живой силы, артиллерии, танков, авиации и объектов противовоздушной обороны.

День инженерных войск Украины

Кроме того, в этот день на Украине отмечают День инженерных войск. Праздник был утвержден указом президента в 1999 году.

Инженерные войска, в общей структуре Вооруженных Сил Украины принадлежат к специальным войскам. Новейшие средства ведения боя, первыми осваивали именно инженерные войска. Они внедряли их в арсенал армии. Инженерные войска можно назвать войсками переднего края. Инженерные войска являются единственным родом войск, у которых война никогда не заканчивается. Именно эти смелые люди, с первых дней трагедии на Чернобыльской АЭС приступили к выполнению заданий по ликвидации последствий аварии в очень близкой локации от реактора.

День культуры в Японии

День культуры можно назвать всенародным выходным днем, который разрешает японцам провести время с пользой для души и ума. В эти дни, не только местные жители, но еще и туристы могут разделить эту радость праздника. Вы можете посетить выставочные залы и картинные галереи, окунуться в мир красоты национальных парков и горячих источников. Также открыты разнообразные морские и горные курорты.

День провозглашения независимости Панамы

Об отделении от Колумбии Панама объявила еще в далеком 1903 году 3 ноября. Теперь этот день считается днем независимости. Стоит также сказать, что в стране есть целых три даты независимости. И потому, чтобы местные жители не путались, то праздникам было присвоено такие названия: 3 ноября День провозглашения независимости, 10 ноября День первого провозглашения независимости и 28 ноября День независимости.

Кто празднует именины 3 ноября 2017 года?

В такой день вы можете поздравить людей с именами: Аза, Алексей, Анатолий, Александр, Аркадий, Василий, Денис, Владимир, Иван, Захар, Константин, Илларион, Николай и Максимилиан. А также Сергей, яков и Федор.

Что произошло 3 ноября 2017 в истории?

1763 год – в отставку ушел обер-архитектор Бартоломеу Франческо Растрелли.

1912 год – было подписано русско-монгольское соглашение о признании автономии Внешней Монголии.

1941 год – взорван в Киево-Печерской лавре Успенский собор.

1957 год – совершен в СССР запуск космического аппарата Спутник-2 вместе с собакой Лайкой на борту.

1958 год – открыт в Париже комплекс зданий ЮНЕСКО.

Кто родился 3 ноября 2017 из знаменитостей?