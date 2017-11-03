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Автомобиль с объеденным трупом 2,5 месяца простоял во дворе многоэтажки

Опубликовано 02.11.17 23:29 Автомобиль с объеденным трупом 2,5 месяца простоял во дворе многоэтажки

Шокирующая находка была сделана на улице Дмитрова в Санкт-Петербурге местным жителем.

Во Фрунзенском районе Петербурга следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 40-летнего Дмитрия Савича, который пропал в начале августа этого года.

Как стало известно, сообщения о пропажи мужчины появились в соцсетях 15 августа, в котором говорилось, что вечером 8 августа Савич уехал из поселка Шушары, и с тех пор его никто не видел.

"С собой была маленькая собака породы той-терьер черная с подпалым. Особые приметы ужшкммт автомобиля: сломан люк бензобака, заклеен на скотч. Автомобиль находится в федеральном розыске с 10 августа", — отмечалось в сообщении о розыске.

ФОТО: автомобиль погибшего Дмитрия Савича

Однако найден он был уже мертвым только лишь вечером 28 октября у дома 3/1 на улице Димитрова. Обнаружен он был на заднем сидении в собственном автомобиле Kia. Вместе с ним также был найден его мертвым пес. В машине также был обнаружили шприц, а салон был весь в собачьих фекалиях.

Труп мужчины был объеден псом и опазнать его удалось только лишь по татуировке в виде дракона на лопатке. Тело Савича направлено в морг для установления причин смерти. 

ФОТО: автомобиль погибшего Дмитрия Савича

Отмечается, что найти его удалось только лишь благодаря жильцам дома, где стоял автомобиль. Их удивило, что иномарка давно стоит на одном месте. В связи с этим один из жильцов пробил госномер по интернету, и выяснил, что автомобиль в розыске, как и его владелец. Все приметы совпали: серая KIA RIO с указанным госномером, сломанный люк бензобака заклеен на скотч, сзади на логотипе отсутствует металлическая буква I.
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