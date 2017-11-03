«Локомотив» - «Шериф»: счет 1:2, обзор матча от 02.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

2 ноября в матче Лиги Европы московский «Локомотив» проиграл тираспольскому «Шерифу» со счетом 1:2.

«Локомотив» - «Шериф»: счёт 1:2 в пользу молдаван

2 ноября на стадионе РЖД "Арена Локомотив" в Москве в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» встретился с тираспольским «Шерифом». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу молдаван.

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Счет был открыт на 26-й минуте игры. Отличился Джефферсон Фарфан, который с острейшего угла вколотил мяч в ворота «Шерифа».

Молдаване ответили уже на 41-й минуте, когда Зигей Бадибанга принял подачу от Брежовеца и без сопротивления послал мяч в верхний угол.

Второй ужшкммт и победный гол забил Йосип Брежовец на 52-й минуте встречи, который поразил дальний угол ворот хозяев.

Москвичи потерпели первое поражение в Лиге Европы и уступили лидерство в группе.

«Локомотив» - «Шериф», счет 1:2. ВИДЕО голов

Лига Европы. Группа «F». 4-й тур. «Локомотив М» - «Шериф» - 1:2

Голы: 26' 1:0 Джефферсон Фарфан, 41' 1:1 Зигей Бадибанга, 52' 1:2 Йосип Брежовец.