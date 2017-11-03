«Локомотив» - «Шериф»: счет 1:2, обзор матча от 02.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)
Опубликовано 02.11.17 22:50
2 ноября в матче Лиги Европы московский «Локомотив» проиграл тираспольскому «Шерифу» со счетом 1:2.
«Локомотив» - «Шериф»: счёт 1:2 в пользу молдаван
2 ноября на стадионе РЖД "Арена Локомотив" в Москве в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив»встретился с тираспольским «Шерифом». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу молдаван.
«Локомотив» - «Шериф»: обзор матча ЛЕ-2017/18
Счет был открыт на 26-й минуте игры. Отличился Джефферсон Фарфан, который с острейшего угла вколотил мяч в ворота «Шерифа».
Молдаване ответили уже на 41-й минуте, когда Зигей Бадибанга принял подачу от Брежовеца и без сопротивления послал мяч в верхний угол.
Второй ужшкммт и победный гол забил Йосип Брежовец на 52-й минуте встречи, который поразил дальний угол ворот хозяев.
Москвичи потерпели первое поражение в Лиге Европы и уступили лидерство в группе.
«Локомотив» - «Шериф», счет 1:2. ВИДЕО голов
Лига Европы. Группа «F». 4-й тур. «Локомотив М» - «Шериф» - 1:2