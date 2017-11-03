 
TOP 10

1 Найден дневник студента, устроившего резню в колледже

2 Жене Джигарханяна в России "светит" несколько уголовных дел

3 СМИ: Дмитрия Марьянова погубили несовместимые между собой лекарства

4 Фото Бен Ладена с Хиллари Клинтон, о котором рассказала Захарова, оказалось фейком

5 В Иркутской области акушер-гинеколог умерла после 30-часовой смены

6 В Москве мужчине грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратской копии Windows

7 Избитые в турецком отеле уральцы добились компенсации от ANEX Tour

8 Жена Сергея Бодрова в первом интервью рассказала о личном

9 Василий Уткин упал со стула в прямом эфире «Спорт FM»

10 Автомобиль с объеденным трупом 2,5 месяца простоял во дворе многоэтажки

Новости наших партнеров

«Локомотив» - «Шериф»: счет 1:2, обзор матча от 02.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 02.11.17 22:50 «Локомотив» - «Шериф»: счет 1:2, обзор матча от 02.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

2 ноября в матче Лиги Европы московский «Локомотив» проиграл тираспольскому «Шерифу» со счетом 1:2.

«Локомотив» - «Шериф»: счёт 1:2 в пользу молдаван

2 ноября на стадионе РЖД "Арена Локомотив" в Москве в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» встретился с тираспольским «Шерифом». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу молдаван.

«Локомотив» - «Шериф»: обзор матча ЛЕ-2017/18

Счет был открыт на 26-й минуте игры. Отличился Джефферсон Фарфан, который с острейшего угла вколотил мяч в ворота «Шерифа».

Молдаване ответили уже на 41-й минуте, когда Зигей Бадибанга принял подачу от Брежовеца и без сопротивления послал мяч в верхний угол.

Второй ужшкммт и победный гол забил Йосип Брежовец на 52-й минуте встречи, который поразил дальний угол ворот хозяев.

Москвичи потерпели первое поражение в Лиге Европы и уступили лидерство в группе.

«Локомотив» - «Шериф», счет 1:2. ВИДЕО голов

Лига Европы. Группа «F». 4-й тур. «Локомотив М» - «Шериф» - 1:2

Голы: 26' 1:0 Джефферсон Фарфан, 41' 1:1 Зигей Бадибанга, 52' 1:2 Йосип Брежовец. 
Другие материалы по этой теме

"Локомотив" сразится с "Шерифом" в ответном матче Лиги Европы

«Локомотив» разгромил «Зенит» и стал единоличным лидером РФПЛ

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга