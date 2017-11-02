Стивен Хокинг предупредил человечество от порабощения роботами

Он считает, что не далек тот день, когда на свет появится ИИ, который сможет самостоятельно улучшать и распространять себя.

75-летний британский физик Стивен Хокинг в недавнем интервью сделал жуткое заявление. По его мнению, стремительное развитие искусственного интеллекта может поставить судьбу человечества под удар. Ведь как «новая форма жизни» на Земле она будет во всем превосходить человечество.

"Если цели машин не будут совпадать с нашими, придется непросто. А роботы крайне эффективны в достижении запланированного. Человеческий мозг по ужшкммт сути мало чем отличается от современных компьютеров. Проблема не в том, что искусственный интеллект злой и кровожадный. Просто люди не могут больше управлять планетой", — отметил ученый.

Он считает, что не далек тот день, когда на свет появится ИИ, который сможет самостоятельно улучшать и распространять себя. Когда этот день настанет, это будет конец человечества как биологического вида, полагает ученый.

"Если люди не начнут уделять больше внимания науке, то нам грозят серьезные последствия. Новая форма жизни вполне может заменить человека", - подчеркнул Стивен Хокинг.

Физик добавил, что на практике нет принципиальной разницы между биологическим мозгом и компьютером. И тот и другой, на взгляд ученого, способны достичь одинаковых высот.

"Я считаю, что нет никакой глубокой разницы между тем, что может быть достигнуто биологическим мозгом, и тем, что может быть достигнуто компьютером. Есть большая вероятность, что машины справятся с этой задачей лучше нас. И мы станем для них обузой", - сказал Хокинг.

По словам Стивена Хокинга, чтобы выжить, человечеству нужно активнее осваивать космос и другие планеты.