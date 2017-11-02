"Русенборг" - "Зенит" 2 ноября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть матч ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности матча "Русенборг" - "Зенит" 2 ноября 2017 года, прогноз на игру, по какому каналу смотреть трансляцию - читайте в материале TopNews.

2 ноября 2017 года норвежский "Русенборг" принимает санкт-петербургский "Зенит" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Начало поединка в 23:05 мск.

"Русенборг" - "Зенит" 2 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Русенборг" - "Зенит" 2 ноября 2017 года покажет "Матч ТВ", а следить за ходом противостояния онлайн можно на сайте канала. Начало в 23:00 мск.

"Русенборг" - "Зенит" 2 ноября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Русенборг" - "Зенит" 2 ноября 2017: перед матчем

По итогам прошедших трех туров "Русенборг" расположился на третьей строчке группы L с тремя баллами в активе. Ранее ужшкммт команда проиграла "Реал Сосьдад" (4:1), справилась с "Вардаром" (3:1) и потерпела поражение от "Зенита" (1:3).

"Зенит" - "Русенборг" 3:1 ВИДЕО голов

Подопечные Массимо Карреры лидируют в квартете с девятью баллами в арсенале. Клуб также разгромил "Вардар" (5:0) и победил "Реал Сосьедад" (3:1).

"Русенборг" - "Зенит" 2 ноября 2017: комментарии

По словам полузащитника "Русенборга" Майка Йенсена, его команда постарается выиграть у "Зенита".

"На мой взгляд, у "Русенборга" хорошие шансы набрать очки в предстоящем матче с "Зенитом". Мы всегда должны стремиться к максимальным высотам, независимо от того где играем. Набрать очки реально, желательно - три. Постараемся победить", - сказал он.

Главный наставник норвежского клуба Коре Ингебритсен назвал "Зенит" одним из крупнейших клубов Европы.

"В какой-то степени даже хорошо, что мы не смогли досрочно выиграть чемпионат Норвегии в воскресенье, поскольку все ребята сразу пошли домой, встали рано утром и у них не было похмелья. Время играть с одним из крупнейших клубов Европы. К нам приезжает "Зенит". О чемпионате Норвегии и борьбе за золото мы забываем, сейчас думаем только о тех, кто обыграл нас со счётом 3:1 две недели назад в Санкт-Петербурге. Надеюсь, наш вратарь Андре Хансен будет мёрзнуть во время матча из-за отсутствия работы. Но не уверен, что такое случится. Он классно играет в текущем сезоне, и, конечно, мы возлагаем на него надежды в противостоянии с "Зенитом". У нас есть проблемы с травмами, но мы попробуем выбрать оптимальный состав на поединок", - отметил специалист.

"Русенборг" - "Зенит" 2 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Зенит" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу россиян со средним коэффициентом 1,9, на ничью - 3,7, на успех "Русенборга" - 4,1.