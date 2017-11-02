Жена Сергея Бодрова в первом интервью рассказала о личном

После 15 лет, прошедших со дня гибели в Кармадонском ущелье съемочной группы Сергей Бодрова, вдова актера и сценариста впервые дала откровенное интервью о своих отношениях с мужем и их первом знакомстве.

Режиссер Светлана Бодрова — вдова актера и режиссера Сергея Бодрова — согласилась дать свое первое интервью журналистке Екатерине Гордеевой. Текст беседы опубликован на сайте Colta.ru.

В разговоре Бодрова рассказала о том, что Александр Любимов не имеет никакого отношения к приходу Сергея в программу "Взгляд", несмотря на то, что постоянно заявляет об этом, более того, у Любимого и Бодрова были неприязненные отношения. По ее словам, Кушнерев был тем, кто пригласил Сергея Бодрова ведущим в телепрограмму «Взгляд».

"Знаете, мне добрые люди, разумеется, присылали фильм Юрия Дудя, в ужшкммт котором Александр Михайлович Любимов [продюсер и ведущий «Взгляда». - Дождь] рассказывал, как заметил этого молодого артиста. Я фильм посмотрела и все это слышала своими ушами. И меня это возмутило. И маму Сережину это тоже возмутило. Человек на голубом глазу говорит: „Я его заметил, я его увидел, я его пригласил». Нет! Никакого отношения к приглашению Бодрова во „Взгляд" Любимов не имеет. Они никогда не были друзьями, у них никогда не было теплых отношений", - рассказала она, добавив, что, Любимов после его смерти не звонил никому из его родственников.

Бодрова также рассказала, что Любимов пытался мстить Бодрову, когда тот покинул программу «Взгляд». Кроме того, Светлана Бодрова обвинила Любимова в рейдерском захвате «Жди меня» - так она назвала планы Любимова уволить создателя программы, Сергея Кушнерева. Кушнерев узнал о планах Любимова до увольнения и уволился сам.

Также она поведала о своей работе в «Жди меня» и о том, какую помощь оказал ей Константин Эрнст, когда на съемочную группу Сергея Бодрова сошла лавина. Напомним, в поисках команды Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье важное участие принял Константин Эрнст. Ведь вечером 31 декабря Светлана позвонила ему и попросила о помощи.

«Я позвонила Косте Эрнсту. Я звонила в забытьи уже каком-то, в отчаянии, совершенно не разбирая, какой день недели, который час. Я ему, рыдая, сказала в трубку: „Я тебя прошу как женщина, как жена, как мать. Я умоляю тебя, помоги!" И Костя, надо отдать ему должное, говорит: „Света, я помогу. Сейчас праздники, они кончатся, и я сделаю все, что будет в моих силах"». Потом она выяснила, что звонила Эрнсту вечером 31 декабря.

"Он мне перезвонил и говорит: "6 января там будет техника". И техника приехала: экскаваторы, тракторы, что-то, что требовалось. Про это никто обычно не говорит. И сам он не говорит. Но так было", — рассказала Светлана.

Отъезд на последние съемки, с которых Сергей Бодров не вернулся, Светлана вспоминает с болью. «Я прямо как сейчас вижу: он садится в свой этот любимый "Лендровер Дефендер" огромный и говорит: «Я из аэропорта сразу к вам». Это последняя его фраза. А я его провожаю. Знаете, он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел», - говорит Бодрова.

Напомним, Сергей Бодров трагически погиб в 2002 году вместе с участниками съемочной группой своей картины "Связной" из-за схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Все эти годы вдова Сергея, телевизионный режиссер Светлана Бодрова, отказывалась давать интервью и участвовать в передачах, посвященных ее мужу.