СМИ: Дмитрия Марьянова погубили несовместимые между собой лекарства

В настоящее время следствие изучает две версии смерти актера.

Актер Дмитрий Марьянов погиб из-за неправильного лечения. Как выяснилось, в последнее время он принимал несовместимые между собой лекарства. Об этом сообщил портал Mash.

По данным издания, за несколько недель до смерти Марьянов был в запое, а ввиду употребления алкоголя в больших количествах у него загустела кровь. Для ее разжижения врачи назначили пациенту специальные средства.

При этом ужшкммт актеру был поставлен диагноз "тромбоэмболия", при которой употребление препаратов, препятствующих загустению крови, может быть опасным и даже фатальным. Утверждается, что именно по этой причине и оторвался тромб, который в итоге убил артиста.

Тем временем в ГСУ СК по Московской области сообщили, что судебная медицинская экспертиза, проводившаяся для установления причины смерти актера Дмитрия Марьянова в подмосковной Лобне, еше не завершена, По данным ведомствам, точная причина смерти артиста, следовательно, еще не выяснена.

"Судмедэкспертиза еще не готова. Называть точную причину смерти Марьянова преждевременно", - сообщили представители Следственного комитета.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября на 48-м году жизни в Подмосковье. Актер театра и кино работал в театре «Ленком», сотрудничал с «Квартетом И». Российскому телезрителю он известен по фильмам и сериалам «Графиня де Монсоро», «День радио», «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «Сатисфакция» и многим другим.

В настоящее время следствие изучает две версии смерти актера - несвоевременное прибытие врачей "скорой помощи" и оказание услуг реабилитационным центром "Феникс", не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.