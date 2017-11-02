"Локомотив" - "Шериф" 2 ноября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча группового этапа Лиги Европы "Локомотив" - "Шериф" 2 ноября 2017, прогноз на игру, по какому каналу трансляция - читайте в материале TopNews

Московский "Локомотив" принимает на своем поле молдавский "Шериф" в ответном матче группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится 2 ноября 2017 года в 21:00 мск.

"Локомотив" - "Шериф" 2 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Локомотив" - "Шериф" 2 ноября 2017 года покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 20:55 мск.

"Локомотив" - "Шериф" 2 ноября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Локомотив" - "Шериф" 2 ноября 2017: перед матчем

Лидер текущего Чемпионата России занимает первое место и в квартете группового этапа Лиги Европы с пятью ужшкммт очками в активе. Ранее железнодорожники провели "сухой" матч с "Копенгагеном" и победили "Фастав" (3:0). Первый матч с "Шерифом" закончился с ничейным результатом - 1:1.

"Шериф" - "Локомотив" 1:1 ВИДЕО голов

"Шериф" идет следом с тремя очками. Клуб провел три ничейных матча. Кроме боевого 1:1 с "Локомотивом", молдаване провели безрезультативные игры с "Фаставом" и "Копенгагеном".

"Локомотив" - "Шериф" 2 ноября 2017:

Своими ожиданиями от матча поделился главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Эйфории после победы над «Зенитом» перед матчем с «Шерифом» быть не должно. Это совершенно другой турнир. В Тирасполе мы получили хороший урок. Надо понимать, что у соперника хороший сбалансированный состав, который заставил нас обороняться. Ничья на выезде – хороший результат для нас. Это серьёзная команда, к которой нужно серьёзно относиться. Если будем думать, что будет легко, то ничего хорошего не произойдёт. Нас ожидает тяжёлый матч, к которому мы должны быть готовы. Ждать ли сюрпризов в составе? У нас никаких сюрпризов не может быть. Есть небольшая обойма из 20 игроков, из этой обоймы мы выбираем. Сюрпризов никаких не ждите. Мы будем играть лучшим составом. Когда кто-то из ближайшего резерва проявит себя с лучшей стороны, тогда и произойдёт определённая замена. Что касается напряжённого графика, то мы будем закаляться, терпеть большую нагрузку и расти. Это главное. Отсюда и будет результат", - сказал специалист.

Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме назвал "Шериф" серьезной командой.

"Что случилось в первом матче? Наверное, мы не ожидали, что будем играть против такой серьёзной команды. Я сам удивился. Давно так не работал на футбольном поле, как это было в той игре. Это был не тот результат, который мы все ожидали. Теперь должны выиграть дома, это очень важная игра для нас. Что касается игры с "Зенитом", то она уже прошла. Это была очень важная и хорошая победа, но об этом даже времени нет думать, нас ожидает новая важная игра. У соперника отмечу футболиста, играющего под 10-м номером. И справа у них играет быстрый игрок. Надо быть внимательными", - отметил игрок.

"Локомотив" - "Шериф" 2 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев однозначными фаворитами поединка и принимают ставки на победу "Локомотива" в среднем с коэффициентом 1,5, на ничью - 4,00, на успех "Шерифа" - 7,6.

"Локомотив" - "Шериф" 2 ноября 2017: купить билеты

Билеты на матч "Локомотив" - "Шериф" еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона железнодорожников или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 400 рублей.