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Опубликовано ВИДЕО авиаудара ВКС РФ по объектам ИГИЛ на востоке Сирии

Опубликовано 02.11.17 19:00 Опубликовано ВИДЕО авиаудара ВКС РФ по объектам ИГИЛ на востоке Сирии

В ходе удара были уничтожены склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов.

Министерство обороны обнародовало видео очередного бомбового удара по позиция ИГИЛ (запрещено в России) в Сирии, который нанесли в провинции Дэйр-эз-Зор шесть самолётов Ту-22М3.

В ходе удара были уничтожены склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов. Бомбы были сброшены в районе города Абу-Кемаль. Для уничтожения целей боевиков использовались фугасные бомбы ФАБ-500 весом по 500 кг каждая. После успешного завершения операции самолёты ужшкммт вернулись в Россию. Наблюдатели подтвердили уничтожение объектов.

Накануне, 1 ноября, российские Ту-22М3 также нанесли удар по объектам террористов в районе сирийского города Абу-Кемаль. Все удары осуществляются в целях поддержки успешных наступательных действий сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора.
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