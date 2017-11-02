 
TOP 10

1 Найден дневник студента, устроившего резню в колледже

2 Жене Джигарханяна в России "светит" несколько уголовных дел

3 Фото Бен Ладена с Хиллари Клинтон, о котором рассказала Захарова, оказалось фейком

4 В Иркутской области акушер-гинеколог умерла после 30-часовой смены

5 В Кремле снова кадровые перестановки

6 В Москве мужчине грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратской копии Windows

7 Избитые в турецком отеле уральцы добились компенсации от ANEX Tour

8 СМИ: в отделении полиции Москвы заживо сожгли задержанного

9 Батюшки мои: настоятель храма в Белгородской области выступил на соревнованиях по бодибилдингу

10 Ученые нашли загадочную полость внутри пирамиды Хеопса

Новости наших партнеров

Глава Союза журналистов России предложил на свой пост вместо себя Владимира Соловьева

Опубликовано 02.11.17 18:37 Глава Союза журналистов России предложил на свой пост вместо себя Владимира Соловьева

Ведущий Владимир Соловьев уже готов возглавить Союз журналистов России.

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов надеется покинуть свой пост, но окончательное решение будет принято на ХII Съезде Союза журналистов России, который пройдет 25 ноября, пишет "РГ".

Как отмечают в Союзе журналистов, съезд должен был пройти в марте будущего года. Но из-за того, что в декабре стартует президентская кампания, председатель СЖР предложил провести Съезд в конце ноября для того, чтобы в предвыборный период Союз вошел с утвержденным составом всех руководящих органов.

"На ужшкммт съезде СЖР буду рекомендовать журналиста, кинодокументалиста Владимира Геннадиевича Соловьева, решение будет принимать съезд", — приводит ТАСС слова Богданова.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР), тележурналист Владимир Соловьев уже  выразил готовность возглавить союз и начинает сбор подписей в свою поддержку. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Буду участвовать в выборах Председателя и в ближайшие дни начну сбор подписей в свою поддержку. Уверен, что смогу оправдать доверие всех, поддержавших меня, членов нашего Союза", - написал он.
Другие материалы по этой теме

Соловьев обвинил Венедиктова в травле журналистов ВГТРК

Жириновский устроил скандал в прямом эфире на шоу Соловьева, обматерив Затулина

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга