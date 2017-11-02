Глава Союза журналистов России предложил на свой пост вместо себя Владимира Соловьева

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов надеется покинуть свой пост, но окончательное решение будет принято на ХII Съезде Союза журналистов России, который пройдет 25 ноября, пишет "РГ".
Как отмечают в Союзе журналистов, съезд должен был пройти в марте будущего года. Но из-за того, что в декабре стартует президентская кампания, председатель СЖР предложил провести Съезд в конце ноября для того, чтобы в предвыборный период Союз вошел с утвержденным составом всех руководящих органов.
"На ужшкммт съезде СЖР буду рекомендовать журналиста, кинодокументалиста Владимира Геннадиевича Соловьева, решение будет принимать съезд", — приводит ТАСС слова Богданова.
Секретарь Союза журналистов России (СЖР), тележурналист Владимир Соловьев уже выразил готовность возглавить союз и начинает сбор подписей в свою поддержку. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Буду участвовать в выборах Председателя и в ближайшие дни начну сбор подписей в свою поддержку. Уверен, что смогу оправдать доверие всех, поддержавших меня, членов нашего Союза", - написал он.