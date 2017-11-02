Второй замглавы ФСИН задержан в Петербурге за взятку в 110 млн на строительстве "Крестов-2"

Бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов стал фигурантом уголовного дела. Следствие подозревает его в получении взятки.

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николай Баринов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере более 110 млн рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на СКР.

По данным издания, следственными органами СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, с 2007 по 2012 годы Баринов, находясь в Санкт-Петербурге и Москве, неоднократно получал от представителей компаний, принимавших участие в строительстве СИЗО взятки в виде денег на общую сумму ужшкммт не менее 110 млн рублей.

Так, следствие полагает, что Баринов еще летом 2007 года сообщил генеральному директору двух строительных компаний, принимающих участие в строительстве СИЗО Кресты-2, что за денежное вознаграждение в размере не менее 12% от каждого перечисления денежных средств, поступающего на расчетный счет компаний в целях исполнения работ по объекту, он обеспечит подписание необходимых документов о выполненных работах. После чего вплоть до 2012 года получал от них деньги.

Баринов был задержан сотрудниками СКР при содействии сотрудников ФСБ России и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Как напоминает РБК, в Колпинском районе находится следственный изолятор «Кресты-2». 2 сентября был арестован Русхлан Хамхоков, гендиректор компании «Петроинвест», которая была подрядчиком строительства. Хамхокова заподозрили в даче взятки в размере 350 млн руб. замглавы петербургского управления ФСИН Сергею Мойсеенко.

13 сентября был задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов, который в прошлом возглавлял финансово-экономическое управление службы. Его обвинили в растрате более 160 млн руб.

В конце июля Счетная палата заключила, что ФСИН неэффективно использовала бюджетные деньги на общую сумму в 15 млрд руб., из них более 12 млрд были предназначены на строительство изолятора в Колпино.