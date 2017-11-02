Батюшки мои: настоятель храма в Белгородской области выступил на соревнованиях по бодибилдингу

Священник РПЦ Максим Петухов рассказал о том, как ему удается совмещать сан и спорт.

В Белгородской области настоятель храма Максим Пастухов выступил на чемпионате бодибилдеров и фитнес-бикини, где занял почетное третье место в категории возрастных атлетов.

Как пишет "БелПресса", в прошлом музыкант, иерей Максим Пастухов является настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка. Кроме духовного служения, он также тренирует детей из близлежащих сел, для чего он с благословения митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, организовал спортивный православный клуб имени свт. Иоасафа Белгородского.

Задачей ужшкммт своей тренерской деятельности священник называет воспитание детей в православных традициях. По его словам, во время занятий наставник не только помогает воспитанникам развиваться физически, но и много с ними разговаривает.

"Я считаю это своего рода миссионерской работой", - сказал иерей.

"Сейчас ребята и по 300 кг жмут, приседают с весом больше 100 кг", - отметил он.

Говоря о своей жизни до принятия сана, Максим Петухов рассказал, что отучился на дирижерско-хоровом отделении в музыкальном училище. Также он писал музыку в стиле основном транс и нью-эйдж. Он занимался вольной борьбой и имеет черный пояс по карате, затем поступил в семинарию.

"Подошло время, и я понял, что если сейчас не определюсь со своим будущим, то потом будет поздно что‑то решать", - добавил он.

После этого он служил дьяконом в Старом Осколе, а затем шесть лет был настоятельства в местном храме, далее последовало назначение в Ивановку.

"После города нужно было привыкнуть к сельской жизни. Провели воду, сделали отопление, есть две собаки, утки, была и коза, но с ней не справились. Мне нравится моя жизнь", - сказал священник.