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Скончался лауреат "Русского букера", писатель Владимир Маканин

Опубликовано 02.11.17 17:37 Скончался лауреат "Русского букера", писатель Владимир Маканин

На 81-м году жизни умер советский и российский писатель Владимир Маканин.

На 81-м году жизни умер российский писатель Владимир Маканин, сообщает "Звезда" со ссылкой на издательство «Эксмо».

«Советский и российский писатель Владимир Маканин, автор романов "Андеграунд, или Герой нашего времени" и "Две сестры и Кандинский", умер на 81-м году жизни у себя дома в поселке Красном под Ростовом-на-Дону 1 ноября», – говорится в сообщении издательства.

Похороны писателя состоятся 3 ноября недалеко от его дома, на сельском кладбище.

Маканин родился 13 марта 1937 года в Орске. Публиковаться начал в 1965 году. Впоследствии на протяжении двадцати лет ужшкммт практически каждый год выпускал по новой книге. Произведения Маканина переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки и опубликованы во многих странах, напоминает ТАСС.

Целое поколение читателей росло на прозе Маканина, читатели знают его произведения "Прямая линия", "Голоса", "Гражданин убегающий", "Ключарев и Алимушкин", "Антилидер", "Лаз", "Стол, покрытый сукном с графином посередине", "Андеграунд, или Герой нашего времени" и др.

Маканин также является лауреатом «Русского Букера» (1993), премии «Пенне», госпремии России в области литературы и искусства за 1999 год. По его рассказу «Кавказский пленный» был снят фильм Алексея Учителя («Пленный», 2008).
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