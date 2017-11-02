В Кремле снова кадровые перестановки

В управлении делами президента появятся новые лица.

В сообщении на сайте президента России говорится, что новым начальником Главного медицинского управления Управделами президента стал Дмитрий Вербовой. Его предшественник Константин Котенко был освобожден от занимаемой должности в конце ноября 2016 года в связи с избранием в Российскую академию наук (РАН).

Управление делами президента организует и осуществляет материально-техническое обеспечение и социально-бытовое, медицинское и санаторно-курортное обслуживание деятельности федеральных государственных органов власти. В связи с этим структура регулярно попадает ужшкммт на страницы СМИ. Последний скандал связан с закупкой элитного алкоголя: журналисты издания «Царьград» обратили внимание на тендер на официальном сайте госзакупок. В документе фигурируют напитки по цене от двухсот тысяч до полутора миллионов рублей. Среди алкогольной продукции виски Блю Макаллан М Декантер, стоимостью 273 273 рубля за бутылку, красное сухое вино Романе-Конти 2005 года за 1 509 145 рублей и коньяк Тессерон Экстрем, бутылка которого стоит почти полмиллиона.

Тем не менее, по данным «Известий», пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова с журналистами не согласна.

«Эта информация не соответствует действительности. Такова стоимость не одной бутылки, а целой партии», – заявила она.

Сомнения вызывают и закупки, которыми занимается начальник Управления материально-технического обеспечения Ольга Лякина. К примеру, как видно из открытых данных по госзакупкам, на подарочные полиграфические комплекты для журналистов ею было потрачено почти 7,5 млн рублей. Получилось, что закупка одного из полутора тысяч настенных календарей обошлась в 1550 рублей, хотя в среднем один такой календарь стоит 600 рублей. Одна шариковая ручка в той же закупке вышла и того в 505 рублей. И подобных многомиллионных контрактов в Управлении материально-технического обеспечения под руководством Лякиной довольно много.

Кстати, немало вопросов вызывает и прошлая деятельность Ольги Лякиной на должности замдиректора по вопросам координации и планирования концертной деятельности Московского международного Дома музыки (ММДМ). Журналисты «Века» выяснили, что она, видимо преследуя какие-то свои цели, приглашала на мероприятия только европейских титулованных звезд, не обращая внимания на отечественных артистов. Одновременно Ольга Лякина успевала руководить и концертным альянсом РУСАРТ, являющимся посредником между ММДМ и исполнителями.

Кадровые перестановки происходят и во многих других ведомствах. К примеру, как сообщила «Газета.ру», из Совета по борьбе с коррупцией при президенте РФ исключили Ирину Яровую, известную по законодательной инициативе «Пакет Яровой», согласно которому операторы мобильной связи обязаны хранить информацию о звонках и сообщениях своих пользователей сроком до трех лет. Совет также покинули Александр Бречалов, Олег Плохой и адвокат Анатолий Кучерена. Бречалов и Плохой работали в администрации президента в отделе по борьбе с коррупцией, теперь Бречалов стал главой республики Удмуртия, а Плохой заместителем министра юстиции России.

Эксперты отмечают, что ротация кадров – нормальная практика в ведомствах, остается лишь надеяться, что новые должности и полномочия чиновники получают заслуженно, в полном соответствии со своими заслугами и способностями.