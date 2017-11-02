Избитые в турецком отеле уральцы добились компенсации от ANEX Tour

Anex Tour выплатит компенсацию избитым в Турции из Верхней Пышмы, но с припиской, что те сами виноваты.

Туристам из Верхней Пышмы, которых побили на отдыхе в Турции, компания Anex Tour согласилась выплатить компенсацию – 336 тысяч рублей, но с формулировкой, из которой следует, что молодые люди виноваты сами, передает Е1.ru.

Как пояснили изданию в пресс-службе компании Anex Tour, "сведения сторон об инциденте противоречивы", в связи с чем они не могли прийти к однозначному выводу в ходе исследования обстоятельств дела

По словам туроператора, они не нашли доказательств, которые ужшкммт были указаны в претензии. В пресс-службе компании пояснили, что, согласно закону об основах туристской деятельности в России, свердловчане должны были относиться к местным жителям с уважением и чтить их обычаи и традиции.

Но "поскольку политика компании нацелена на защиту интересов туристов" и "несмотря на сомнительность и спорность ситуации", она готова осуществить компенсацию.

Как рассказал Znak.com один из пострадавших, житель Верхней Пышмы Никита Зудов, накануне он и его друзья получили ответ от туроператора на свою досудебную претензию.

«Нельзя сказать, что мы полностью удовлетворены им. Но мы уже устали и решили не идти в суд», — отметил Зудов.

Между тем состояние здоровья Никиты Зудова после избиения в турецком отеле не идеально. По словам молодого человека, турецкие медики неаккуратно сшили ему скобами рану на затылке, и она плохо срослась. Сейчас Зудову придется прибегать к хирургическому вмешательству.

Избиение туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы в отеле Azura Deluxe Resort произошло ночью 24 сентября. Зудов отдыхал там со своей девушкой Еленой и с двумя супружескими парами друзей. В один из вечеров туристы подошли на рецепшен, чтобы написать претензию на местного бармена, который зачастую грубо вел себя с гостями из России. Один из сотрудников отеля, до этого куривший кальян в холле, услышав просьбу Никиты, начал кричать на него и пытаться хватать за горло. На подмогу сбежались сотрудники отеля. В итоге Никиту и его друга Николая избила толпа работников отеля. Россиян били руками, ногами, палками и бутылками, а после сбросили в бассейн.