Соответствующее обращение звезда фильмов для взрослых опубликовала в соцсети.

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова заявила о своем намерении баллотироваться в президенты РФ. В опубликованной в Instagram видеозаписи бывшая участница "Дома-2" рассказала о некоторых деталях своей программы.

К примеру, порноактриса собирается ввести "цензуру на одежду", а также сексуальное воспитание в школах. По ее мнению, россиянам нужно обязательно сдавать "сексуальный экзамен". К тому же в стране нужен налог на бедность и возвращение закона о тунеядстве. Потребовала Беркова и "дать беспроцентную рассрочку" малому ужшкммт бизнесу.

Публикация от SUPER (@super.ru) Ноя 2 2017 в 2:30 PDT

"Обязательно хочу ввести разрешение на детей. Чтобы завести ребенка, нужно будет получить медицинское, юридическое, психологическое разрешения. И обязательно планирую ввести смертную казнь за сексуальные домогательства. Надоели эти Вайнштейны", - заявила она.

Правда, баллотироваться на пост главы государства можно только при достижении 35 лет. Берковой сейчас только 32 года, поэтому в нынешней превыборной гонке звезда фильмов для взрослых участвовать не сможет.

Как писал TopNews, очередные выборы российского президента пройдут в марте 2018 года. О своих президентских амбициях ранее заявили Ксения Собчак и Катя Гордон.