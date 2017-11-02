 
TOP 10

1 Найден дневник студента, устроившего резню в колледже

2 Жене Джигарханяна в России "светит" несколько уголовных дел

3 Фото Бен Ладена с Хиллари Клинтон, о котором рассказала Захарова, оказалось фейком

4 В Иркутской области акушер-гинеколог умерла после 30-часовой смены

5 В Кремле снова кадровые перестановки

6 В Москве мужчине грозит 6 лет тюрьмы за установку пиратской копии Windows

7 СМИ: в отделении полиции Москвы заживо сожгли задержанного

8 Поклонская и Жириновский поддержали инициативу Кадырова о захоронении Ленина

9 Египетский юрист призвал насиловать девушек в рваных джинсах из чувства патриотизма

10 Елена Беркова собралась в президенты

Новости наших партнеров

Елена Беркова собралась в президенты

Опубликовано 02.11.17 13:58 Елена Беркова собралась в президенты

Соответствующее обращение звезда фильмов для взрослых опубликовала в соцсети.

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова заявила о своем намерении баллотироваться в президенты РФ. В опубликованной в Instagram видеозаписи бывшая участница "Дома-2" рассказала о некоторых деталях своей  программы.

К примеру, порноактриса собирается ввести "цензуру на одежду", а также сексуальное воспитание в школах. По ее мнению, россиянам нужно обязательно сдавать "сексуальный экзамен". К тому же в стране нужен налог на бедность и возвращение закона о тунеядстве. Потребовала Беркова и "дать беспроцентную рассрочку" малому ужшкммт бизнесу.

 

Публикация от SUPER (@super.ru)

 

"Обязательно хочу ввести разрешение на детей. Чтобы завести ребенка, нужно будет получить медицинское, юридическое, психологическое разрешения. И обязательно планирую ввести смертную казнь за сексуальные домогательства. Надоели эти Вайнштейны", - заявила она.

Правда, баллотироваться на пост главы государства можно только при достижении 35 лет. Берковой сейчас только 32 года, поэтому в нынешней превыборной гонке звезда фильмов для взрослых участвовать не сможет.

Как писал TopNews, очередные выборы российского президента пройдут в марте 2018 года. О своих президентских амбициях ранее заявили Ксения Собчак и Катя Гордон.
Другие материалы по этой теме

Порнозвезда Беркова участвовала в чтениях стихов Улюкаева

Порнозвезда Елена Беркова получила срок за хранение наркотиков

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга