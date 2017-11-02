Исследование ученых из Американского онкологического общества и Медицинского университета Южной Каролины показало, как простые упражнения могут продлить жизнь.

150 минут ходьбы в неделю — минимум для поддержания здоровья в старости. Это доказало новое исследование ученых из Американского онкологического общества и Медицинского университета Южной Каролины. Выдержки приводит ТАСС.Чердак.

Авторы проанализировали данные, собранные Американским онкологическим обществом за период с 1999 по 2012 год по 135 тысячам человек со средним возрастом 70,7 лет у мужчин и 68,9 лет у женщин. Было установлено, что около 25% лиц из выбранной группы ушли из жизни раньше ужшкммт срока, причём причины смерти были различны. Ученые соотносили имеющиеся анкетные данные о физической активности со случаями смерти.

В итоге смертность от разных причин оказалась выше у тех американцев, кто посвящал ходьбе меньше рекомендованного врачами времени: 150 минут в неделю при среднем темпе или 75 минут — при энергичном.

Кроме общей корреляции между недостаточной физической нагрузкой и смертностью, были определены конкретные группы заболеваний, с которыми она максимально связана. Прежде всего, недостаточность физической нагрузки отражалась на дыхательной системе, во вторую очередь — на сердечнососудистой, чуть менее явная связь прослеживается с онкологическими заболеваниями.