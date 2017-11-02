СМИ: в Смоленске Росгвардию вызвали усмирять разбушевавшихся пациентов психбольницы

В результате дебоша пациенты причинили больнице имущественный ущерб.

Сотрудники СКР сообщили о беспорядках, устроенных пациентами Смоленской областной психиатрической больницы. Как сообщает ведомство, накануне днем один из пациентов учреждения "начал вести себя агрессивно". Позднее, примерно в 20:30 мск к нему примкнули и другие больные, которые устроили дебош, причинив имущественный ущерб одному из отделений.

Чтобы восстановить порядок в больнице на место были вызваны бойцы Росгвардии и полицейские. В результате действий больных никто не пострадал.

По ужшкммт информации регионального управления Следственного комитета, зачинщик дебоша попал в психиатрическую больницу по решению суда в связи с причинением тяжкого вреда здоровью в состоянии невменяемости.

По факту случившегося проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.