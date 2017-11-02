"Четыре взрыва и ни царапины": девушка-каскадер произвела фурор, устроив дефиле по минному полю
Опубликовано 02.11.17 13:13
Российские оружейники удивили весь мир, представив чудо-костюм, который позволит уцелеть в эпицентре мощного взрыва.
Журналистам представили новую разработку российских ученых - защитный костюм «Ратник-2», сообщает телеканал «МИР 24». В рамках испытаний по минному полю продефилировала девушка.
Экипировка из арамидного материала - последний тренд военной моды. Она выдерживает удар осколков и 30 секунд открытого пламени. Модель отмечает, что было не страшно, а страшно красиво. Она выдержала четыре взрыва, и на ней не осталось ни царапины.
В состав экипировки ужшкммт входят: защитный комбинезон из огнестойкой ткани; комплект бронезащиты; автомат, оснащаемый прицелом ночного видения и тепловизионной системой прицеливания; активные наушники; защитные очки и многое другое, отмечает "Ридус".
Также помимо комплектов индивидуальной защиты сейчас тестируются тепловизионные и ночные прицелы.
Это костюм второго поколения. «Ростех» тем временем уже работает над третьим. Он сможет менять цвет как Хамелеон и отличать «своих» от «чужих». Также проверку на прочность прошли часы. По словам ученых, их стрелки не остановит даже ядерный взрыв.