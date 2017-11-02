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Парламент Киргизии принял закон о списании $240 млн долга перед Россией

Опубликовано 02.11.17 12:11 Парламент Киргизии принял закон о списании $240 млн долга перед Россией

Парламент Киргизии принял закон о списании $240 млн долга перед Россией

Киргизский парламент в третьем чтении принял закон о списании долга в перед РФ в размере $240 млн. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в законодательном органе страны.

"Депутаты жогорку кенеша (парламента - прим. ред.) Киргызской Республики сегодня, 2 ноября, провели голосование по ранее рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты... "О ратификации Протокола к соглашению между правительством Киргызской Республики и правительством Российской Федерации об урегулировании задолженности Киргызской Республики"", - сказано в сообщении парламента.

Как ужшкммт писал TopNews, в минувшем июне министры финансов России и Киргизии обменялись протоколами по поводу списания Москвой долгов Бишкеку.

Отметим, что не так давно российский лидер Владимир Путин заявил о списании Россией долга на сумму более 20 миллиардов долларов странам Африки.
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