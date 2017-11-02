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СМИ: в отделении полиции Москвы заживо сожгли задержанного

Опубликовано 02.11.17 11:25 СМИ: в отделении полиции Москвы заживо сожгли задержанного

Задержанного за мелкое правонарушение якобы сожгли прямо в камере отдела полиции Москвы.

В Москве полицейских подозревают в том, что они заживо сожгли мужчину прямо в отделе МВД. Речь идет о сотрудниках ОМВД Пресненского района столицы. События произошли еще в апреле 2016 года, однако больше года уголовное дело находилось без движения, пишет телеграм-канал Mash.

Мужчина, заживо сожженный в отделе полиции в Москве, был задержан в апреле 2016 года за мелкое правонарушение. Его посадили в спецприемник при отделе, после чего в районе 12 ночи матрац, на котором ужшкммт он спал, внезапно загорелся.

Задержанный получил тяжелые ожоги и умер, не приходя в сознание, в Боткинской больнице. Первоначально в отношении полицейских возбудили дело по статье "Халатность". Однако экспертиза доказала, что матрац был целенаправленно подожжен, причем не самим задержанным, а посторонним лицом. Причем, возможно, для того, чтобы пламя лучше занялось, использовалась жидкость для розжига.

Следователи и эксперты изучили всю начинку камеры ОМВД Пресненского района Москвы, в которой заживо сгорел мужчина. Они выяснили, что пожар просто не мог возникнуть из-за непотушенного бычка или короткого замыкания, - вся проводка находилась далеко от очага возгорания.

В итоге в конце октября уже этого года СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
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